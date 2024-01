Ocieplenia nie widać. Prognoza IMGW nie zostawia złudzeń

Jak prognozuje IMGW, "w najbliższym tygodniu w Polsce ponownie da o sobie znać zima". Chwil ze słońcem niewiele, nadal będzie padać śnieg. Na północy kraju spaść może nawet 25 cm białego puchu. W drugiej połowie tygodnia napłynie do nas cieplejsze powietrze, ale nie zapowiada to ocieplenia i poprawy pogody, ponieważ spodziewane są marznące opady. Więcej chwil ze słońcem bliżej weekendu, ale wówczas zrobi się zimniej.

Intensywne opady śniegu na północy kraju wystąpią w poniedziałek (15 stycznia). Spaść może nawet do 25 cm białego puchu. Na termometrach maksymalnie do -1°C. Najchłodniej na południu kraju, tam termometry pokażą -3°C. Uwaga na silny wiatr, który nad morzem może osiągnąć prędkość do 90 km/h.

Sporo chmur i opadów również we wtorek (16 stycznia) Na północnym wschodzie może spaść do 5 cm śniegu. Noc z poniedziałku na wtorek będzie zimna, nawet 9°C na północy. W ciągu dnia do -6°C w tej części Polski. Najcieplej nad morzem, około zera. Tam też nadal może silnie wiać, nawet do 95 km/h.

W środę (17 stycznia) więcej chwil ze słońcem tylko w południowych regionach kraju. Uwaga, silny mróz w nocy. Na północnym wschodzie temperatura spadnie nawet do -15°C na północnym wschodzie. Z kolei nad morzem niewiele poniżej zera. W ciągu dnia w całej Polsce niewielki mróz. - Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, nad morzem do 65 km/h, w obszarach podgórskich do 70 km/h, południowo-zachodni i południowy - zapowiada IMGW.

Nieco cieplej zrobi się w czwartek (18 stycznia), ale tylko w niektórych regionach. W ciągu dnia dodatnia temperatura, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie nawet 5°C. Niewielki mróz na północy kraju. W nocy ze środy na czwartek mróz w całym kraju. Wiatr słaby, zmienny, na południu umiarkowany, południowo-zachodni.

W piątek (19 stycznia) duże różnice w temperaturze maksymalnej pomiędzy poszczególnymi regionami. W nocy na północnym wschodzie w ciągu dnia nawet -8°C. Z kolei na południowym wschodzie 3°C. W ciągu dnia maksymalnie -2°C na termometrach na Warmii, Mazurach i Podlasiu do 4°C na południowym wschodzie. W weekend więcej słońca, ale zrobi się zimniej. W nocy nawet -15°C na północnym wschodzie. Znowu może powrócić silniejszy wiatr, z porywami do 75 km/h.

Źródło: IMGW

Memy o zimie. To obrazki rozbawią do łez. Zobacz zdjęcia

Ekstremalne rekordy pogodowe w Polsce Pytanie 1 z 10 Najwyższa temperatura powietrza została zanotowana w Prószkowie w woj. opolskim. Ile wynosiła? 40,2 °C 45,8 °C 47,1 °C Dalej