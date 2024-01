Śnieżyce, burze i jeszcze to! IMGW przekazał alerty meteo. Wiemy, gdzie będzie najgorzej [Prognoza na 15.01.2024]

Niespokojna noc z niedzieli na poniedziałek. IMGW ostrzega

Z prognoz ekspertów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że noc z niedzieli na poniedziałek (14/15 stycznia 2024) będzie obfitowała w niebezpieczne zjawiska meteo. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem obowiązywać będzie na terenie województw:

pomorskiego

zachodniopomorskiego

warmińsko-mazurskiego (tutaj dopiero w poniedziałek, od godziny 12:00)

- Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, nad morzem silny, około 45 km/h, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni, nad wybrzeżu również zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 100 km/h, w Karpatach do 80 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne - podaje IMGW w prognozie na noc z niedzieli na poniedziałek.

To nie wszystko. W nocy zaatakują opady śniegu, początkowo na zachodzie również deszczu ze śniegiem. Na wybrzeżu przyrost pokrywy śnieżnej o około 8 cm, lokalnie do 10 cm. Kierowcy muszą uważać, ponieważ w wielu regionach czekać na nich będzie oblodzenie. Ostrzeżenia pierwszego stopnia zostały wydane dla województw:

lubelskiego

łódzkiego

mazowieckiego

śląskiego

świętokrzyskiego

małopolskiego

podkarpackiego

Możliwe są aktualizacje. Mapę z ostrzeżeniami warto przeanalizować przynajmniej kilka razy dziennie. Sprawdziliśmy, gdzie zaatakuje największy mróz. - Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od -2 stopni Celsjusza do 0°C, na Wybrzeżu około 1°C, chłodniej tylko na południowym wschodzie i w rejonach podgórskich -3°C, -6°C, na Podhalu -8°C - wskazują synoptycy z IMGW.

Pogoda na jutro. Prognoza IMGW na poniedziałek, 15.01.2024

W poniedziałek będą obowiązywać ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu, oblodzeniem, silnym wiatrem i zawiejami/zamieciami śnieżnymi. Śnieżyce, wichury i zawieje będą problemem na północy i na północnym zachodzie. IMGW prognozuje zachmurzenie duże w całej Polsce.

- Opady śniegu, lokalnie w centrum deszczu ze śniegiem. Na północy opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i tam przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Lokalnie możliwa burza - alarmują eksperci Instytutu.

- Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich. Na wybrzeżu wiatr silny, od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 110 km/h, w Karpatach do 90 km/h. Lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne - czytamy w prognozie na 15 stycznia.

Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od -1°C do 1°C na przeważającym obszarze kraju, chłodniej na południu -2°C, -4°C, cieplej nad morzem i na zachodzie 2°C. Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Prognozy i ostrzeżenia IMGW będziemy regularnie aktualizować w naszym serwisie.

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️SILNY WIATR 2°Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 75 km/h, przejściowo w dzień około 90 km/h, zachodni i północno-zachodni.➡️https://t.co/6QbbT2PXQF#ZIMA pic.twitter.com/hxlptZjuhV— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 14, 2024