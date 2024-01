Wichury do 100 km/h i siarczyste mrozy to nie wszystko! Tu będzie najgorzej [Prognoza IMGW na 16.01.2024]

Zima znów w natarciu. W wielu regionach Polski, po krótkiej odwilży, temperatura znów spadła poniżej zera. Na drogach pojawił się śnieg, a kierowcy ślizgają się po jezdni niczym na łyżwach. Wielu z nas, szczególnie tych, którzy nie przepadają za mrozem i śniegiem, zastanawia się, kiedy zrobi się cieplej. Prognoza numeryczna opublikowana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wlewa nadzieję w serca tych, którzy nie mogą doczekać się ocieplenia. Tym razem temperatura naprawdę pójdzie ostro w górę. Spodziewamy się nawet 13 stopni Celsjusza w ciągu dnia! Kiedy to nastąpi i gdzie - chociaż na chwilę, poczujemy nadchodzącą wiosnę? Szczegóły poniżej.

Zanim zrobi się cieplej, musimy przygotować się na bardzo zimne dni. Orientacyjna prognoza numeryczna maksymalnej i minimalnej temperatury powietrza zapowiada siarczyste mrozy w okresie 16-17 stycznia. W ciągu dnia nie powinno być aż tak zimno, termometry mają pokazać od 2 do 4 stopni poniżej zera. Bardzo chłodne będą najbliższe noce. Na północnym wschodzie temperatura może spaść nawet do -19 stopni Celsjusza.

Po weekendzie radykalna zmiana pogody. Tutaj będzie najcieplej

Radykalna zmiana pogody przyjdzie po weekendzie. W poniedziałek (22 stycznia) znacznie cieplej zrobi się w zachodnich regionach. Termometry pokażą wówczas 6-7 stopni Celsjusza. We wtorek (23 stycznia) fala ciepła wedrze się już do całej Polski. We wschodnich regionach od 4 do 8 stopni Celsjusza. Z kolei w zachodnich województwach termometry pokażą rzadko spotykaną o tej porze roku temperaturę rzędu 12-13 stopni Celsjusza! Podobne, acz nieco niższe temperatury również w środę (24 stycznia). Mróz zniknie z naszego kraju również w nocy. Kto zatem ma zamiar spędzić najbliższe dni ferii zimowych np. w polskich górach, ten musi liczyć się z gorszymi warunkami do jazdy na nartach niż ma to miejsce obecnie.

Należy jednak zwrócić uwagę, że orientacyjna prognoza numeryczna maksymalnej i minimalnej temperatury powietrza na 10 dni ma sprawdzalność na poziomie niższym niż 50 proc. Obecnie prognozy długoterminowe na styczeń przewidują znaczne ocieplenie w ostatniej dekadzie miesiąca. Warto jednak sprawdzać prognozy na bieżąco, ponieważ za 2-3 dni przewidywania synoptyków mogą być zgoła odmienne.

