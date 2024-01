Wichury do 100 km/h i siarczyste mrozy to nie wszystko! Tu będzie najgorzej [Prognoza IMGW na 16.01.2024]

Noc ze środy na czwartek (17/18 stycznia) będzie pochmurna. Na południu i w centrum kraju opady śniegu będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz, okresami marznący i powodujący gołoledź. Na Mazowszu i Podlasiu może spaść 6 cm śniegu, zaś w Sudetach - 10 cm. Uwaga na mgły, które na południowym zachodzie możliwe ograniczą widzialność do 300 m. Na termometrach od -6°C na Suwalszczyźnie i około -4°C na północnym zachodzie. Najcieplej na Górnym Śląsku i Opolszczyźnie, tam temperatura nieznacznie powyżej zera. - Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i wschodzie chwilami także dość silny, w porywach do 55 km/h, w obszarach podgórskich Karpat w porywach do 75 km/h, z kierunków południowych, na zachodzie skręcający na zachodni - zapowiada IMGW. Najmocniej powieje w górach, gdzie spodziewane są porywy o prędkości 120-130 km/h. Tak silny wiatr spowoduje zawieje i zamiecie śnieżne.

W ciągu dnia w czwartek (18 stycznia) nadal sporo opadów. Na południu i częściowo na wschodzie Polski również deszcz ze śniegiem i deszcz, przejściowo marznący i powodujący gołoledź. Najwięcej śniegu spadnie w górach, ok. 5-10 cm. Najchłodniej w ciągu dnia w górach i na północnym wschodzie. Tam nieznaczny mróz. W centrum i na północy kraju około zera, zaś najcieplej na południowym wschodzie - do 5°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i nad morzem także dość silny, nad morzem w porywach do 60 km/h, w rejonach podgórskich Karpat do 75 km/h, pod wieczór słabnący, z kierunków zachodnich - prognozuje IMGW. W górach porywy wiatru mogą osiągnąć 100 km/h i wywoływać zawieje oraz zamiecie śnieżne.

Źródło: IMGW

