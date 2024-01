Wichury do 100 km/h i siarczyste mrozy to nie wszystko! Tu będzie najgorzej [Prognoza IMGW na 16.01.2024]

Ta prognoza stopi serca Polaków. Temperatury ostro w górę! Wiemy, kiedy to się stanie

Marznący deszcz, wichury do 120 km/h, a potem wydarzy się to! IMGW alarmuje [Prognoza na 17.01.2024]

Wichury storpedują pogodę. Co się wydarzy po 20 stycznia?

Sobota, 20 stycznia, to data kolejnego tej zimy załamania pogody, za co będą odpowiadać głównie wichury i śnieg - informuje TwojaPogoda.pl. W pierwszy dzień weekendu najmocniej będzie wiało w górach, bo powyżej 120 km/h. Nad morzem będzie 90-120 km/h, w centrum i na północy - 70-80 km/h, a w pozostałych regionach - 60-70 km/h, oczywiście jeśli mowa o prędkości maksymalnej. Tymczasem mieszkańcy północnej, centralnej i wschodniej będą się zmagać nie tylko z wichurami, ale też opadami śniegu, które z uwagi na silne podmuchy przekształcą się w zawieje i zamiecie śnieżne.

Wichury przybiorą na sile. Kiedy?

Trudno w to uwierzyć, ale wichury jeszcze przybiorą na mocy w poniedziałek, 22 stycznia, kiedy będą osiągać maksymalną prędkość 70-90 km/h, i to w całej Polsce. Tego dnia również może się pojawić śnieg, który z uwagi na rosnącą temperaturę będzie przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz. Kulminacja takiej pogody ma jednak przypaść na środę, 24 stycznia. Nie dość, że prędkość wiatru jeszcze wzrośnie, bo lokalnie, nawet poza obszarami górskimi, może przekraczać 100 km/h. To nie koniec.

- Temperatura będzie szaleć. W zachodnich i południowych województwach termometry pokażą powyżej 10 stopni, a na terenach górzystych halny może ogrzać powietrze nawet do blisko 15 stopni. Jednak porywisty wiatr nie pozwoli nam się tym ciepłem nacieszyć - informuje TwojaPogoda.pl.

QUIZ. Dokończ przysłowie o pogodzie! "Na św. Grzegorza..."? 12 punktów będzie sukcesem Pytanie 1 z 12 Gdy wrzesień bez deszczów będzie... w zimie wiatrów pełno wszędzie. zima w Polsce ma orędzie. w październiku zmarzną i kury na grzędzie. Dalej