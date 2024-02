Rekord temperatury w Europie potwierdzony. Stoi za nim Lucyfer

Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) dopiero teraz uznała nowy rekord temperatury dla Europy, choć termometry na Starym Kontynencie wskazały 48,8 stopni Celsjusza już 11 sierpnia 2021 r. - informuje TwojaPogoda.pl. Takie ciepło stwierdzono w Syrakuzach na Sycylii, gdzie wyż atmosferyczny Lucyfer sprowadził utrzymującą się przez wiele dni falę upałów. Cała procedura trwała prawie 3 lata, ponieważ z uwagi na tak wysoką temperaturę pojawiły się jednocześnie podejrzenia, że zainstalowana na południu Włoch stacja meteorologiczna może nie spełniać kryteriów Światowej Organizacja Meteorologicznej.

Wysokie temperatury zagrożeniem dla ludzi

Poprzedni rekord został ustanowiony 10 lipca 1977 roku w Atenach w Grecji, gdzie termometry pokazały 48 stopni. Trudno cieszyć się jednak z obu wyników, bo takie temperatury stanowią poważne zagrożenie dla ludzi, i to nie tylko starszych, którzy nie są przyzwyczajeni do funkcjonowania w takich warunkach.

- Dochodzenie (WMO - przyp.red.) to pokazuje niepokojącą tendencję do ciągłego ustanawiania rekordów wysokich temperatur w określonych regionach świata. Oznacza to, że w przyszłości, i to nie tak odległej, padnie kolejny rekord upału, a wówczas próg 50 stopni będzie zagrożony - informuje TwojaPogoda.pl

