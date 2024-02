Wichury do 110 km/h to nie wszystko! Zatrważające prognozy. Synoptycy wskazali, gdzie będzie najgorzej [Prognoza IMGW na 8.02.2024]

Prognoza pogody dla Polski. Wracają mrozy, ale tylko nocą

Śnieg i mróz powrócą w najbliższych godzinach do Polski - tak wynika z najnowszej prognozy IMGW. Temperatura spadnie poniżej zera tylko w nocy, co odczujemy z czwartku na piątek, 9 lutego. Najzimniej na Suwalszczyźnie, bo minus 6 kresek, niewiele mniejszy mróz na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach. Ujemne temperatury (minus 2 stopnie) pojawią się nawet na wybrzeżu, a mróz dotrze również do centralnej i wschodniej Polski. To nie wszystko, co czeka nas najbliższej nocy.

- W nocy na przeważającym obszarze zachmurzenie duże i całkowite; powoli postępujące w kierunku północnym opady śniegu i śniegu z deszczem, na południu kraju przeważnie deszczu i tam suma opadów miejscami do 15 mm. Na szczytach gór opady śniegu i śniegu z deszczem. Lokalnie, zwłaszcza na wschodzie i w centrum, możliwe opady marznące, powodujące gołoledź. Od Lubelszczyzny po Ziemię Łódzką oraz w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm. W północnych województwach zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i początkowo możliwe przelotne opady śniegu - czytamy na stronie meteo.imgw.pl.

Ujemne temperatury i śnieg. Weekend pod hasłem zimy

Mróz utrzyma się jeszcze w nocy z piątku na sobotę, 10 lutego, i z soboty na niedzielę, 11 lutego, ale już tylko w północno-wschodniej Polsce, gdzie będzie od minus 1 do minus 3 stopni, natomiast w pozostałych regionach prognozowane są dodatnie temperatury. Tymczasem nasz kraj nadal będzie się zmagać z intensywnymi opadami.

- W nocy zachmurzenie duże i całkowite, tylko na południu kraju, a początkowo także na północnym wschodzie, możliwe większe przejaśnienia. Na północy i północnym wschodzie opady śniegu i śniegu z deszczem, w centralnym pasie śniegu z deszczem i deszczu, na południu miejscami opady deszczu; wysoko w Tatrach śnieg z deszczem. Od Polesia po Pomorze miejscami opady marznące, powodujące gołoledź - podaje meteo.imgw.pl, przybliżając, co będzie się działo w nocy z piątku na sobotę.

QUIZ. Dokończ przysłowie o pogodzie! "Na św. Grzegorza..."? 12 punktów będzie sukcesem Pytanie 1 z 12 Gdy wrzesień bez deszczów będzie... w zimie wiatrów pełno wszędzie. zima w Polsce ma orędzie. w październiku zmarzną i kury na grzędzie. Dalej