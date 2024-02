i Autor: pasja1000/cc0/Pixabay.com Druga połowa obecnego tygodnia, 5-11 lutego, ma upłynąć pod znakiem powrotu zimy

Radykalna zmiana pogody w Polsce

Już witaliśmy się z wiosną, a tu srogi atak zimy! Ostre śnieżyce to nie wszystko! Od tej prognozy boli głowa

Wiele osób może się zdziwić, jak będzie wyglądała pogoda w drugiej części tygodnia, 5-11 lutego. Mimo że w naszym kraju pojawiły się de facto wiosenne temperatury, to zgodnie z prognozami możemy się teraz spodziewać powrotu zimy. Co prawda mróz, i to niewielki, pojawi się tylko nocą, ale jednocześnie przez całą Polskę będą przechodzić opady śniegu.