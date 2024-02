Czerwony alarm w wielu regionach. Miasta przygotowane na najgorsze

Lato przyjdzie do nas szybciej niż zwykle?! Wiemy, kiedy termometry pójdą w górę!

Tęgie mrozy, śnieżyce czy wichury obecnie nie zagrażają Polakom. Nie oznacza to jednak, że sytuacja nie jest stabilna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia hydrologiczne drugiego i trzeciego stopnia. Alerty dotyczą wezbrania z przekroczeniem stanów alarmowych na rzekach w różnych częściach kraju. Ostrzeżenia hydrologiczne na wtorek (13 lutego) dotyczą 15 z 16 województw. Wyjątkiem jest jedynie woj. łódzkie. Najgorsza sytuacja jest w regionach, gdzie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia. Chodzi o województwa:

warmińsko-mazurskie,

mazowieckie,

wielkopolskie,

lubuskie,

dolnośląskie

🟠AKTUALNE OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNE 2° #IMGWW związku ze spływem wód opadowo-roztopowych, w zlewni Warty, Noteci, Wisły, Narwi, Bugu, Drwęcy, Brdy, Wierzycy lokalnie przewiduje się wzrosty stanów wody w strefie stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych pic.twitter.com/bQqNbWyZ5x— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 13, 2024

Nadal będzie padać

Co więcej, prognozy IMGW na drugą połowę tygodnia nie zapowiadają poprawy pogody. - W czwartek, piątek sobotę i niedzielę bez większych zmian jeżeli chodzi o zjawiska. Zachmurzenie duże i opady deszczu - czytamy w komunikacie IMGW. Będzie ciepło jak na połowę lutego, od 4°C do nawet 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w piątek porywisty, z kierunków południowych. Szczegóły prognozy na środę (14 lutego) w artykule Pogoda zmieni plany na walentynki. Marznące mgły i opady to nie wszystko [Prognoza IMGW na 14.02.2024]

