Pogoda dla Polski. Uderzenie ciepła w dniach 15-17 lutego

W dniach 15-17 lutego do Polski dotrze niespotykane o tej porze roku ciepło - informuje serwis Fanipogody.pl. Będzie ono napływać z południowego zachodu, co ma prawdopodobnie związek niżem Rixa, który rozgościł się na terenie Wysp Brytyjskich. Apogeum takiej anomalii przypadnie na piątek, 16 lutego, gdy temperatura w całym kraju będzie wyższa od normy wieloletniej o 10-14 stopni Celsjusza, sięgając maksymalnie 15-17 kresek na plusie. Mimo że taka aura będzie zachęcać do zostawienia kurtek w domu, nie należy ich chować głęboko do szafy, bo od niedzieli, 18 lutego, temperatura zacznie gwałtownie spadać, a słupki rtęci pokażą wartości zbliżone bardziej do tych zimowych.

- (...) początek przyszłego tygodnia okaże się znacznie chłodniejszy, co wynikać ma z napływu chłodniejszego powietrza z wyższych szerokości geograficznych. Jednak na powrót zimy nie mamy co liczyć. Nocami w obszarach rozpogodzeń, prognozowany jest spadek temperatury do około -12°C/-6°C, uwzględniając w tym również pomiary temperatury przygruntowej na wysokości 5 cm w poletkach meteorologicznych. Najchłodniejszym rejonami kraju okaże się północ i północny wschód, gdzie zaznaczy się przejściowy strumień powietrza arktycznego. Do końca lutego nie powinniśmy się spodziewać siarczystego i całodobowego mrozu w Polsce - informuje serwis Fanipogody.pl.

