Burze i opady deszczu to nie wszystko. Zwariowana pogoda uderza w Polaków [Prognoza IMGW na 26.02.2024]

W lutym 2024 roku przeżyliśmy już wiele pogodowych niespodzianek. Końcówka tego miesiąca również dostarczy pogodowych zawirowań. W tym materiale sprawdzamy, jak będzie wyglądał sam początek tygodnia. W nocy z niedzieli na poniedziałek (25/26 lutego 2024) na południowym wschodzie i wschodzie okresami zaatakują jednostajne opady deszczu, na Podkarpaciu prognozowana suma opadów do 10 mm. - Na Pomorzu początkowo lokalnie przelotne opady deszczu i możliwe burze - ostrzega IMGW. Na Przedgórzu Sudeckim termometry pokażą delikatny minus, a w górach porywy wiatru osiągną 85 km/h. A co nas czeka w ciągu dnia? Wiosna stoczy walkę z... jesiennym klimatem.

Pogoda na jutro. Prognoza IMGW na poniedziałek, 26 lutego 2024

W poniedziałek opady śniegu odnotujemy jedynie w górach, a na terenach nizinnych humory popsują nam jedynie słabe opady deszczu (możliwe przede wszystkim na wschodzie). Miejscami, głównie na zachodzie i północy pojawią się mgły ograniczające widzialność do około 200 m.

- Temperatura maksymalna od 11°C do 16 stopni Celsjusza, chłodniej na północy kraju od 6°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W Sudetach porywy do 70 km/h, a w Karpatach porywy wiatru do 80 km/h - podaje IMGW w prognozie na 26.02.2024. Na mapach widzimy, że najcieplej będzie na Podkarpaciu, w Małopolsce, na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Tam najcieplejsze kurtki z pewnością się nie przydadzą.

Przełom lutego i marca przyniesie zdecydowaną przewagę wiosny. Zima postanowiła odpocząć, choć trzeba przyznać, że w ostatnich tygodniach i tak specjalnie nie dała się we znaki Polakom. Prognozy będziemy oczywiście aktualizować w naszym serwisie.

