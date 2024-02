Zima powróci ze śnieżycami i mrozem! Różnice w temperaturach do 15 stopni. Wiemy, kiedy będzie najgorzej

Kurtki schowajcie do szafy

Moi dziadkowie co roku przepowiadają pogodę w ten sposób. Od św. Łucji do Wigilii. Taki będzie 2024. Kluczowy jest ten szczegół

Deszcz i wichury nawet 100 km/h nie dadzą nam spokoju. Za to temperatury mogą zadowolić [Prognoza IMGW na 22.02.2024]

Jak już zdążyliście się zorientować, pogoda w lutym płata niemałe figle. Potwierdzają to analizy synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Zwróciliśmy szczególną uwagę na prognozę pięciodniową. Ciekawie wyglądają dni 26 i 27 lutego, czyli sama końcówka miesiąca. Na zachodzie kraju przydadzą się parasole, ale to dopiero początek nieprzyjemnych informacji. Wygląda na to, że zima pokaże groźne oblicze, a termometry w Polsce zwariują.

Groźna pogoda w Europie. Galeria ze zdjęciami ze Skandynawii i Rosji. Pod nią dalszy ciąg materiału!

Prognoza IMGW: Śnieg i mróz powrócą do Polski! Niebezpieczna pogoda

Prognozy na ostatnie dni lutego nie są optymistyczne. Zdaniem IMGW zima jeszcze postraszy Polaków. Nawierzchnie mogą się zrobić śliskie, na co będą musieli zwrócić uwagę kierowcy i piesi. W analizie 26 i 27 lutego widać coś jeszcze - konkretne różnice w temperaturach.

- Na zachodzie wystąpią opady deszczu, na wschodzie także deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od -1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie do 6°C na południowym zachodzie. Temperatura maksymalna od 1°C na Suwalszczyźnie, około 11°C w centrum, do 13°C w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Wiatr na ogół umiarkowany i porywisty - podaje IMGW w prognozie pięciodniowej na dni 26-27 lutego.

Prognozy średnioterminowe mogą jeszcze ulec zmianie, ale dają nam ogólny zarys tego, co nas czeka w najbliższych godzinach. Codziennie doniesienia meteorologów będziemy przekazywać w naszym serwisie.

QUIZ o pogodzie. Pokaż, że meteorologia nie ma przed tobą tajemnic!

QUIZ. Umiesz przewidzieć pogodę? Te sposoby to wiedza z podstawówki. Znać mniej niż 5, to po prostu wstyd! Pytanie 1 z 10 Grupa przyjaciół siedzi wokół ogniska, z którego dym opada w kierunku ziemi. Oznacza to, że: Mogą spokojnie siedzieć tam całą noc, do rana nie spadnie deszcz. Lepiej, żeby ciepło się ubrali, nadchodzi silne ochłodzenie. Nie nacieszą się ogniskiem zbyt długo, wkrótce zacznie padać deszcz. Dalej