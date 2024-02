Wyraźna zmiana w pogodzie. Te informacje spodobają się Polakom [Prognoza IMGW na 21.02.2024]

Opady i chłód to nie wszystko. Załamanie pogody jest już pewne [Prognoza IMGW na 19.02.2024]

Pozytywne wieści płyną do nas z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W środku tygodnia pogoda ulegnie poprawie. Najpierw jednak, w nocy, na północnym wschodzie i w górach zmierzymy się z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. W rejonach podgórskich termometry pokażą delikatny minus, a w Sudetach porywy wiatru osiągną 70 km/h. Wygląda na to, że większość złych informacji mamy już z głowy. Prognozy na kolejne godziny są bardzo optymistyczne. Na wszelki wypadek nie chowajmy jednak parasoli głęboko do szafy.

Synoptycy IMGW wskazują, że w środę zachmurzenie będzie przeważnie duże. Okresami pojawią się opady deszczu ale co istotne - na terenach nizinnych nie będzie opadów deszczu ze śniegiem, ani tym bardziej śniegu. Biały puch jedynie na szczytowych partiach gór.

Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, około 7°C w centrum, do 11°C na zachodzie. Najcieplej powinno być na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w Zachodniopomorskiem, województwie lubuskim i w Wielkopolsce.

- Wiatr na ogół umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, południowo-zachodni i zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 55 km/h, w Sudetach do 75 km/h - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie na 21 lutego.

Na środę IMGW nie planuje ostrzeżeń meteo. Jeśli takowe się pojawią, to oczywiście przekażemy je w naszym serwisie. Tymczasem zachęcamy do rozwiązania naszego autorskiego quizu i pogodzie.

