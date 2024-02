Koniec tygodnia z powiewem wiosny, ale eksperci widzą kilka problemów [Prognoza IMGW na 25.02.2024]

Ściana deszczu w Polsce. To nie wszystko! Pogoda zniweczy plany

Sprawdziliśmy prognozy pogody na niedzielę (25 lutego 2024). Meteorolodzy mają zarówno dobre, jak i nieco gorsze wieści. Potwierdzają one zawirowania, które były zapowiadane na weekend. Już w nocy z soboty na niedzielę na południowym wschodzie i północy pojawi się sporo chmur. - W tych rejonach miejscami wystąpią opady deszczu, na wybrzeżu również deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m - podaje IMGW.

- Temperatura minimalna od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 2°C w centrum i nad morzem do 6°C na południowym wschodzie; chłodniej w obszarach podgórskich -2°C, na zachodzie miejscami spadki temperatury przy gruncie do -2°C - dodają synoptycy w prognozie na noc z 24 na 25 lutego. A co nas czeka w ciągu dnia?

Pogoda na jutro. Prognoza IMGW na niedzielę, 25 lutego 2024

W niedzielę zachmurzenie powinno być umiarkowane, miejscami duże. Niestety, nie uwolnimy się od przelotnych opadów deszczu, które powinny wystąpić na północy, zachodzie, centrum i południowym wschodzie. Temperatura maksymalna nawet do 10-14 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie na Pomorzu i w obszarach podgórskich 8°C, 9°C. Wiatr będzie raczej słaby i umiarkowany, miejscami w centrum i na południu porywisty, południowo-wschodni i południowy. Wysoko górach wiatr w porywach do 70 km/h.

Dwucyfrowe temperatury zagoszczą w Polsce na dłużej. Początek przyszłego tygodnia zapowiada się na wiosenny. Zza chmur częściej błyśnie słońce, a ciepłe kurtki będzie można schować do szaf. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

