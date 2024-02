Wiosna tylko na termometrach. Tutaj w weekend deszcz ze śniegiem i silny wiatr

Pogoda na weekend. Prognoza IMGW na sobotę 24.02.2024

Ostatnie dni w pogodzie to wysokie temperatury i sporo deszczowych chmur. Czy aura zmieni się w najbliższy weekend? Według prognoz IMGW, "pogoda będzie dość dynamiczna i zmienna w wielu rejonach kraju". W sobotę (24 lutego), jak przewidują eksperci, "Polska pozostanie pod wpływem niżu, którego ośrodek przemieści się znad Morza Północnego nad Morze Norweskie". - Nad obszarem kraju zalegać będzie strefa pofalowanego frontu atmosferycznego. Pozostaniemy w polarnej morskiej masie powietrza, we wschodniej połowie kraju nieco cieplejszej - czytamy w komunikacie IMGW. Ciśnienie w nocy spadnie, a w ciągu dnia wzrośnie. Pogodnie na południowym wschodzie i północnym zachodzie. Jak prognozuje IMGW, na pozostałym obszarze więcej ciemnych chmur i miejscami opady deszczu. Na początku dnia możliwy również deszcz ze śniegiem na północy, gdzie spaść może około 10 mm wody. Stopniowy zanik opadów po południu. Wysokie temperatury jak na końcówkę lutego. Na termometrach maksymalnie od 7°C na północy do około 11°C w centrum. Najchłodniej w rejonie Zatoki Gdańskiej - do 5°C. Najcieplej na południu kraju - do 14°C. Poczucie ciepła może zmącić wiatr. Nad morzem w porywach do 55 km/h, zaś na obszarach podgórskich Karpat porywy do 75 km/h. Wysoko górach wiatr do 110 km/h, co może spowodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda na weekend. Prognoza IMGW na niedzielę 25.02.2024

W niedzielę (25 lutego) - według prognoz IMGW - "Polska będzie pomiędzy zatoką niżu znad Francji, a wyżem znad Rosji". - Na wschodzie kraju zaznaczy się strefa frontu atmosferycznego. Z południowego zachodu Europy będzie napływać ciepła polarna morska masa powietrza - zapowiada IMGW Ciśnienie spadnie. Niedziela zapowiada się na pogodny dzień na znacznym obszarze kraju. Większe zachmurzenie i przelotne opady deszczu jedynie we wschodniej i północnej Polsce. Przed nami kolejny ciepły dzień. Nad Bałtykiem maksymalnie do 7°C, zaś w pozostałych regionach dwucyfrowe wartości na termometrach. W centrum kraju około 13°C, zaś na południu do 15°C, tam najcieplej. Wiatr dużo słabszy niż w sobotę.

Źródło: IMGW

