i Autor: Sammy-Sander, Fitschen / CC0 / pixabay.com Śnieżny Księżyc nie pozwoli ci spokojnie zasnąć!

To będzie trudny czas

To się stanie już w sobotę. Nie będziecie mogli spokojnie zasnąć!

Ta informacja z pewnością nie ucieszy osób, które zmagają się z bezsennością. Księżyc w pełni to zjawisko, które nasila tę nieprzyjemną dolegliwość, co oznacza, że nie będzie to łatwy czas dla wszystkich, którzy mają problem z zaśnięciem. Są też tacy, którzy oczekują tego zjawiska z niecierpliwością, by móc je obserwować i uwieczniać na fotografiach. Kiedy nadejdzie pełnia Śnieżnego Księżyca 2024? Wyjaśniamy!