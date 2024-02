Poczujemy się jak w Afryce. Pył saharyjski "wykupił lot" do Polski

Pył saharyjski w Polsce

- Przygotujcie się na odwiedziny Afryki. Saharyjski pył wykupił już lot do Polski - czytamy we wpisie IMGW na portalu X (dawniej Twitter). Według mapy zaprezentowanej przez synoptyków, pył saharyjski zmierza z Afryki do Europy i we wtorek (27 lutego) może pojawić się w niektórych miastach Starego Kontynentu. Nie jest to nic rzadkiego, właściwie przy każdej fali ciepła nadchodzącej z południa, Europejczycy mogą zobaczyć pył saharyjski. Z reguły to mieszkańcy południowej części Europy częściej widzą pył saharyjski, jednak czasem przemieszcza się on dalej na północ, w tym do Polski. Najbardziej prawdopodobne, że pył saharyjski pojawi się w południowych regionach Polski, takich jak Śląsk, Podkarpacie czy Małopolska.

Jak rozpoznać pył saharyjski? Czy szkodzi zdrowiu?

Najbardziej widocznym skutkiem tego zjawiska jest brud na samochodach, szybach i innych elementach infrastruktury. Obecność pyłu saharyjskiego można również zaobserwować na niebie, które staje się matowe, a o wschodzie i zachodzie słońca staje się intensywnie żółto-pomarańczowo-czerwone. Przy opadach deszczu może również dochodzić do zabrudzenia powierzchni, np. karoserii samochodów.

Pył znad Sahary nie jest szkodliwy dla zdrowia, jednak przy większym stężeniu możliwe są dolegliwości ze strony układu oddechowego, zwłaszcza u alergików.

Źródło: IMGW / Onet

