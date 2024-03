Potężne wichury nawiedzą Europę. Kiedy dotrą do Polski?

Wichury, którym będzie towarzyszył wiatr o prędkości grubo powyżej, 100 km/h na godzinę, zbliża się do Europy - informuje serwis Fanipogody.pl. Powyższe zjawiska dotarły już we wtorek na północno-zachodnie krańce kontynentu, wskutek czego w pobliżu Islandii wiało ponad 160 km/h. Pod koniec obecnego tygodnia, 18-24 marca, wichury dotrą nad Wyspy Brytyjskie, gdzie osiągną prędkość od przeszło 100 km/h do ponad 130 w wybranych regionach. 27 marca wiatr dotrze do państw Beneluksu, Francji i Hiszpanii. W tym czasie można się również spodziewać ulew i burz, za którymi będzie stał rozbudowany ośrodek niżowy, który ma przybrać formę cyklonu.

Na przełomie marca i kwietnia wietrzna pogoda ma dotrzeć do Polski.

Wiatr znacznie przybierze w Polsce na sile, jednak nie będzie to wichura tak silna, jak na zachodzie kontynentu. Porywy wiatru na koniec miesiąca sięgać mogą w Polsce 80-85 km/h. To jest wiatr mocno dokuczający, jednak raczej nie powinien wyrządzać szkód materialnych. Wraz ze zbliżaniem się niżu w kraju pojawiać będą się opady. W wysokich już temperaturach spodziewać możemy się nawet burz - informuje serwis Fanipogody.pl.