Na początku wyjaśnijmy o co chodzi z tą prognozą. Okazuje się, że nasze babki i prababki potrafiły przewidzieć pogodę na cały rok! W jaki sposób? Według ludowych wierzeń wystarczyło obserwować pogodę od 13 grudnia (czyli od św. Łucji) i przez kolejne dni aż do Wigilii. Te obserwacje należało zapisać (lub zapamiętać), a one dawały wskazówki dotyczące pogody na cały rok. Jak to miało działać? Otóż jaka pogoda na św. Łucji - taka w styczniu, jaka 14 grudnia, taka w lutym, a jaka pogoda 15 grudnia, taka w marcu.

Dzień 16 grudnia zwiastował pogodę na kwiecień. Tak się składa, że moi dziadkowie co roku spisują swoje pogodowe obserwacje, dlatego już w grudniu dowiedzieli się, jaka będzie pogoda na cały rok. Z tych zapisków wynika, że 16 grudnia był dniem wyjątkowo pochmurnym, co oznacza, że czeka nas pochmurny kwiecień, a słońca uświadczymy niewiele!

Sprawdziliśmy w popularnej aplikacji Accueweather, co meteorolodzy mówią w sprawie pogody na kwiecień. Okazało się, że ludowa prognoza "od św. Łucji" może mieć rację, bowiem aplikacja wskazała zaledwie... 2 bezchmurne dni! By nie złowieszczyć, dodać należy, że jak wynika z Accueweather sporo będzie dni, w których słońce zderzy się z chmurami, a typowych dni bez słońca naliczyliśmy 12.

Ludowa prognoza "od św. Łucji"

Według ludowych wierzeń, wystarczy spisać obserwacje pogodowe od 13 grudnia, czyli od św. Łucji aż do Wigilii, by dowiedzieć się, jaka będzie pogoda przez kolejne miesiące następnego roku. Z wierzeniem tym związane jest przysłowie: „Od Łucyi dni dwanaście policz sobie do Wilii, patrz na słonko i na gwiazdy, a przepowiesz miesiąc każdy”.

