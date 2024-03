Wielu z nas zadaje sobie pytanie, jaka będzie pogoda w Wielkanoc. Święta to dla Polaków zazwyczaj czas wolny, który możemy poświęcić np. na rodzinne spacery i wycieczki lub aktywność fizyczną. Czy pogoda popsuje nasze plany? Czy zgodnie z poprzednimi prognozami temperatury na święta wzrosną? Zapytaliśmy o to Grażynę Dąbrowską, synoptyczkę z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na Wielkanoc. Prognoza IMGW na Wielką Sobotę

Jak mówi nasza rozmówczyni, w Wielką Sobotę (30 marca) w całym kraju powinniśmy mieć już bezchmurną i słoneczną pogodę. - Na Pomorzu więcej chmur, ale nie powinno padać. Bardzo ciepło prawie w całym kraju, za wyjątkiem Pomorza i Wybrzeża – mówi Dąbrowska i dodaje, że prawie w całym kraju temperatura przekroczy 20 stopni Celsjusza. Najcieplej w Małopolsce. W rejonie Tarnowa termometry mają wskazywać typowe dla lata wartości, nawet do 25 stopni Celsjusza. Na północy, na Pomorzu i Wybrzeżu od 11 do 18 stopni Celsjusza. - Wiatr z kierunków południowych, słaby i umiarkowany, na południu kraju i w strefie nadmorskiej porywisty – mówi synoptyczka IMGW. Pogoda na kolejne świąteczne dni w dalszej części artykułu.

Prognoza IMGW na Niedzielę Wielkanocną

Podobna pogoda w Niedzielę Wielkanocną (31 marca). Marzec 2024 pożegna nas przyjemną aurą. Temperatura podzieli kraj na chłodniejszą północ i cieplejsze południe. W północnych regionach kraju od 7 do 16 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze kraju od 20 do 24 stopni Celsjusza. Jak przekazała naszemu reporterowi Grażyna Dąbrowska, „miejscami na północy i zachodzie niebo może się zachmurzyć, tam mogą wystąpić słabe i przelotne opady deszczu. Wiatr nadal z kierunku południowego i południowo-zachodniego. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i Wybrzeżu wciąż porywisty”.

Co z pogodą w Lany Poniedziałek? Czy niebo – zgodnie ze świętem – „zmoczy” nas? Jak wynika z prognozy IMGW, poniedziałek (1 kwietnia) na obszarze całego kraju zapowiada się słonecznie, ale od północnego zachodu niebo zacznie się chmurzyć. - Pojawią się opady deszczu i będzie to zapowiedź pogorszenia pogody, które zacznie się po świętach, czyli powrotu do większego zachmurzenia, ochłodzenia i opadów deszczu – zauważa Grażyna Dąbrowska. W centrum i południu nadal ciepło, temperatura maksymalna od 20 do 23 stopni Celsjusza. Natomiast na północy od 15 do 19 stopni, a w strefie nadmorskiej ok. 6-10 stopni i – jak mówi ekspertka IMGW - „dość rześko”. Wiatr z kierunków południowych i wschodnich, przeważnie słaby i umiarkowany, porywisty tylko na południu, ale w strefie nadmorskiej północno-wschodni wiatr okresami będzie dość silny, w porywach do 60 km/h.

