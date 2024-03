Wielkanoc będzie gorąca! Bomba ciepła w Polsce i niespodziewany zwrot akcji. Termometry oszaleją

Deszcz, a nawet burze i wichury do 80 km/h! Najgorsze przyniesie noc [Prognoza IMGW na 23.03.2024]

Wprawdzie początek ostatniego tygodnia marca przyniósł deszczowy i ponury klimat, to w kontekście Wielkanocy mówimy przede wszystkim o korzystnych prognozach. Już od środy (27 marca 2024) temperatury będą szły w górę. W środku tygodnia termometry pokażą nawet 18 stopni Celsjusza, a to dopiero początek. Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przekazali prognozę, z której wynika, że w Wielkanoc poczujemy się jak w środku... lata! Już Wielki Czwartek i Wielki Piątek mogą przynieść 20 stopni na plusie, zwłaszcza w centrum, na południu, wschodzie i zachodzie kraju. Pogoda ma kolejne niespodzianki, a apogeum bomby ciepła szykuje na przełom marca i kwietnia.

Pogoda na Wielkanoc. Ponad 25 stopni w prognozach IMGW

- W sobotę i niedzielę (31 marca to Niedziela Wielkanocna - dop. red.) będzie słonecznie i bardzo ciepło. Temperatura w nocy ukształtuje się na poziomie od 5°C do 12°C, a w dzień od 11°C do 24 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy i południu porywisty, z kierunków południowych, tylko nad morzem i Pomorzu wschodni - podaje IMGW w prognozie na okres wielkanocny. Jak się okazuje - na tym również nie koniec.

W Wielkanocny Poniedziałek temperatura może przekroczyć 25 stopni Celsjusza! Najcieplej powinno być na południu i w centrum Polski. Typowo letnie wartości zobaczymy na termometrach na Podkarpaciu, Śląsku, Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i Małopolsce. Co więcej, w każdym województwie 1 kwietnia powinien przynieść temperatury przekraczające 20 stopni. Krótkie spodenki i t-shirty pójdą w ruch. Możemy zapomnieć o ciepłych płaszczach i - co równie istotne - o kurtkach przeciwdeszczowych. Na ten moment synoptycy IMGW nie widzą deszczowych świąt. Przelotne opady powinny zanikać już w piątek (29 marca 2024).

Gorący klimat powinien zostać z Polakami przynajmniej do 2 kwietnia. W poświąteczny wtorek temperatury powyżej 20 stopni odnotujemy na Podlasiu, Mazowszu, Pomorzu, Lubelszczyźnie Warmii i Mazurach i w Kujawsko-Pomorskiem. Prognozy na kwiecień będziemy aktualizować w naszym serwisie.

🌧️Początek tyg. pochmurny z deszczem, w górach śnieg. Chłodno. Nocami przymrozki.Od wt. opady zaczną zanikać i zacznie napływać cieplejsze powietrze. Przelotne opady pojawią się w czw. i pt.☀️Koniec tyg. słoneczny i b. ciepły z temp. ponad 20°C.ℹ️https://t.co/FTRXHnRjfN#IMGW pic.twitter.com/m9xsXQp9E1— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 25, 2024

