Załamanie pogody przyjdzie po świętach. Ekspertka IMGW nie ma złudzeń

Pogoda na Wielkanoc. Najcieplejsze święta w historii pomiarów?

W jednym z naszych wcześniejszych artykułów informowaliśmy o pogodzie na Wielkanoc. Z prognozy ekspertów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że nadchodzące święta będą ciepłe i słoneczne. Termometry w wielu miejscach wskażą wręcz letnie wartości, sięgające nawet 25 stopni Celsjusza. Synoptycy zastanawiają się wręcz, czy nie będzie to najcieplejsza Wielkanoc w historii pomiarów, a marcowy rekord temperatury z 1990 r. (25,6° w Nowym Sączu) nie zostanie pobity.

🌡Aktualne prognozy na najbliższe dni zapowiadają nam bardzo ciepłe Święta Wielkanocne ☀⚠ Istnieje duże prawdopodobieństwo pobicia rekordu dla marca 25,6° Nowy Sącz (1990 r.)😮🐣Mogą to być również jedne z najcieplejszych Świąt Wielkanocnych w historii pomiarów.#IMGW pic.twitter.com/RXWmI6Q4hm— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 26, 2024

Prognoza numeryczna usłonecznienia🌞 na okres od piątku do poniedziałku.Kierowcy pamiętacie o🕶️, pieszym przydadzą się natomiast kosmetyki🧴 ochronne do twarzy.#IMGWCMM #IMGWmodele pic.twitter.com/B8WgMmrfhN— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) March 27, 2024

Wielkanoc ciepła i sucha, a potem nagłe załamanie pogody w kwietniu

Może się wydawać, że od tej chwili w Polsce zacznie się cieplejszy okres wiosny, a temperatury będą tylko rosnąć, aż do lata. Okazuje się, że załamanie pogody przyjdzie bardzo szybko, bo już na początku kwietnia. Czyżby trzeba było znowu wyciągać z szafy zimowe ubrania? Do aż tak gwałtownej zmiany w pogodzie nie dojdzie, ale tak ciepło już nie będzie. - Prognoza na okres po świętach może ulec zmianie, ale już w Lany Poniedziałek na północy kraju pojawią się opady i inna, niższa temperatura - mówi w rozmowie z "Super Expressem" Grażyna Dąbrowska, synoptyczka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Po świętach pogoda może się popsuć już w całej Polsce. - We wtorek (2 kwietnia) załamanie pogody objawiać się będzie wzrostem zachmurzenia do dużego i występowania przelotnych opadów deszczu w całym kraju - dodaje Dąbrowska i zapowiada znaczące ochłodzenie. - Spadnie też temperatura, na Opolszczyźnie jeszcze ok. 19 stopni, podobnie na Podlasiu i Lubelszczyźnie, ale np. na Wybrzeżu i Pomorzu ledwie około 10 stopni Celsjusza - przekazała ekspertka z IMGW.

Pozostaje nam zatem liczyć na kolejny powrót ciepła oraz cieszyć się ciepłą końcówką marca. Już od czwartku (28 marca) zapowiadany jest wzrost temperatur do prawie 20 stopni Celsjusza.

Bocian wrócił na ukochaną wieś. W Krutyni czekali na niego całą zimę

Ekstremalne rekordy pogodowe w Polsce Pytanie 1 z 10 Najwyższa temperatura powietrza została zanotowana w Prószkowie w woj. opolskim. Ile wynosiła? 40,2 °C 45,8 °C 47,1 °C Dalej