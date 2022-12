Szok w Rosji. Temperatury poniżej -50 stopni! Będzie jeszcze gorzej?!

Śnieg i mróz atakują Rosję. Na Syberii -50 stopni

Natura daje się we znaki Rosjanom. W artykule Dwa wulkany z nagłym przebudzeniem! Tysiące ludzi zagrożone? informowaliśmy o wulkanach zagrażających mieszkańcom Kamczatki. W Rosji szaleje też sroga zima. Śniegu nie ma tylko u wybrzeży Morza Czarnego oraz Kaukazu. Najwięcej białego puchu - co dziwić nie powinno - leży na obszarach nizinnych w środkowej i wschodniej Syberii. - Pokrywa ma tam grubość powyżej pół metra, ale zaspy sięgają nawet kilku metrów - czytamy w artykule na portalu twojapogoda.pl.

Śnieg to nie jedyne zmartwienie Rosjan. Znacznie gorszy jest siarczysty mróz. Moskwa ma już za sobą falę śnieżyc, ale przed jej mieszkańcami jest fala mrozów. Temperatura spadnie do -15 stopni Celsjusza. Najmocniej niskie temperatury odczuwają mieszkańcy Jakucji, najzimniejszego regionu rosyjskiej Syberii. Odnotowano tam drastyczne spadki temperatury. O poranku termometry pokazują tam -50 stopni Celsjusza. To pierwszy taki przypadek w tym sezonie. Głównym "winowajcą" tęgich mrozów w tej części Rosji jest pogodny wyż. Ostry chłód niebawem dotrze też do Polski, o czym informowaliśmy w artykule Nadciąga siarczysty mróz. W Polsce -15 stopni. Znamy daty

Tak ekstremalny mróz sprawia, że Rosja jest oficjalnie najzimniejszym państwem na Ziemi. Tak zimno nie jest nawet na Antarktydzie, gdzie rozpoczęło polarne lato, a najniższe temperatury spadają do minus 45 stopni.

Omjakon - rosyjski biegun zimna

Szczególnie przeraźliwy chłód panuje w Ojmiakonie, wsi znanej jako biegun zimna północnej półkuli, gdzie obok Wierchojańska odnotowano historyczny rekord mrozu. 5 i 7 lutego 1892 roku temperatura spadła do tam do trudno wyobrażalnej dla nas wartości -67,8 stopnia.

Mróz i smog, czyli życie w Jakucji

Dzień w tej części Rosji jest krótki, trwa ledwie kilka godzin. W najcieplejszym momencie dnia wciąż jest tam bardzo zimno. Termometry pokazują wówczas -45 stopni Celsjusza. Na ulicach leży 10 cm śniegu. Jedyną nadzieją jest słoneczna aura. Życie tubylcom utrudnia jednak duszący smog z kotłów, które pracują przez całą dobę. Powietrze może i nie jest czyste, ale bez kotłów mieszkańcy zamarzliby na kość. Co gorsza, szczyt ostrej zimy ma przypaść w styczniu. Temperatury mają wtedy spaść do -60 stopni Celsjusza.

Mieszkańcy już teraz szykują się do walki z brutalną siłą natury. Nic więc dziwnego, że przy ekstremalnych dla organizmu temperaturach, dzieci na północny wschód od Jakucka mają wolne w szkołach po odwołanych zajęciach. Co gorsza, dochodzi w tym rejonie do awarii ogrzewania.

Chociaż to, o czym piszemy dla Polaków może wydawać się życiem w ekstremalnych warunkach, dla mieszkańców Jakucji jest smutną codziennością. Ludzie w tym regionie Rosji ubierają się bardzo grubo. Choć mróz jest przeraźliwy, chodzą do pracy, szkoły i sklepów. Starają się żyć normalnie, choć przebywanie na powietrzu ograniczają do niezbędnego minimum. Kluczowe jest ogrzewanie domów. Bez palenia w piecach, mieszkańcy Syberii zamarzliby na śmierć. Co gorsza, temperatura w tym rejonie obniża się bardzo szybko. Jeszcze dwa miesiąca temu termometry wskazywały dodatnie wartości. Obecnie temperatura jest niższa o ponad 50 stopni Celsjusza.

Rosja to nie tylko siarczyste mrozy

Co ciekawe, Jakucja to nie tylko przeraźliwe mrozy, ale też i... upały. Latem potrafi być tam bardzo ciepło. - W Wierchojańsku zmierzono największą na świecie wieloletnią amplitudę temperatury. Było tam zarówno minus 68 stopni, jak i plus 38 stopni. Amplituda wyniosła więc zawrotne 106 stopni - czytamy na stronie twojapogoda.pl.

Chociaż skupiamy się głównie na siarczystych mrozach w Rosji, nawet teraz są tam miejsca o wysokiej temperaturze jak na obecną porę roku. Na Syberii mamy -50 stopni Celsjusza, zaś na wybrzeżach Morza Czarnego termometry pokazują 15 stopni... powyżej zera. Różnica między punktami oddalonymi od siebie o 6 tysięcy kilometrów wynosi aż 65 stopni!

Źródło: TwojaPogoda.pl