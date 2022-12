Polska na skraju wyżu znad Rosji. Synoptyk IMGW o przełomie w pogodzie

Mrozy -19 stopni, śnieg i jeszcze stanie się to! Gdzie będzie najgorzej? [Prognoza IMGW na 17 grudnia 2022]

Analizując prognozę pogody na poniedziałek (28 listopada 2022 r.) zwracaliśmy uwagę m.in. na opady śniegu i szklankę na drogach. Nie jest jednak tak, że meteorolodzy mają tylko złe wieści. Jak przekazał Jakub Gawron z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w poniedziałek Polska będzie znajdowała się na skraju wyżu znad Rosji. Do kraju napływa chłodne powietrze polarno-morskie, czy czym najniższe temperatury panują na wschodzie kraju. Im dalej na zachód, tym będzie cieplej.

Najnowsza prognoza IMGW: Ekspert zdradza szczegóły

- Po poranku, w czasie którego lokalnie mogą utrzymywać się mgły, czeka nas poniedziałek z zachmurzeniem dużym z większymi przejaśnieniami. W ciągu dnia pogoda będzie się poprawiać, a obszar opadów będzie coraz mniejszy. Na północnym wschodzie prognozowane są opady śniegu i deszczu ze śniegiem oraz lokalnie marznącej mżawki. Na Wybrzeżu i Pomorzu będą to główni opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do plus 7 stopni na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem i w obszarach podgórskich okresami porywisty, południowo-zachodni - powiedział Jakub Gawron z IMGW, cytowany przez PAP.

Prognoza pogody na noc z poniedziałku na wtorek 28/29 listopada

W nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie możliwe są słabe opady śniegu, a w rejonie Zatoki Gdańskiej śniegu i deszczu ze śniegiem. Tam też mogą się utworzyć mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od minus 3 stopni na północnym wschodzie do około zera na zachodzie i dwóch stopni nad morzem. W obszarach podgórskich w najchłodniejszym momencie nocy termometry mogą wskazać minus siedem stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Nad morzem okresami może być porywisty.

