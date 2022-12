Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował w niedzielę (27 listopada 2022 r.), że przeważający obszar kontynentu jest pod wpływem wyżów, jedynie Wyspy Brytyjskie, krańce zachodnie Skandynawii, częściowo Europa Zachodnia oraz Południowo-Wschodnia są w zasięgu niżów. Polska jest w zasięgu wyżu przemieszczającego się znad Austrii nad południową Polskę. Nad centralną częścią kraju przebiega strefa rozmywającego się frontu okluzji. Pozostajemy w wilgotnym, polarnym morskim powietrzu, cieplejszym na zachodzie, chłodniejszym na wschodzie kraju. Co to oznacza w kontekście pogody na najbliższe godziny?

Jaka będzie pogoda w poniedziałek, 28 listopada?

Na początku tygodnia warunki atmosferyczne ponownie utrudnią życie kierowcom i drogowcom. Choć do początku kalendarzowej zimy jest jeszcze sporo czasu, to jej akcenty będą wyraźnie odczuwalne.

- W dzień na południu kraju zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Na północy i wschodzie słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Rano zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i Przedgórzu Sudeckim porywisty, południowo-wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h - podaje IMGW w prognozie na poniedziałek.

Pogoda na poniedziałek. Temperatura 28.11.2022

Całodobowy mróz, ale gdzieniegdzie odczuwalne ocieplenie - tak w skrócie można podsumować wartości, które w najbliższych godzinach odczytamy z termometrów. - Temperatura maksymalna na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat od -1 stopnia Celsjusza do 2°C, na zachodzie od 3°C do 7°C - informuje IMGW. Najcieplej powinno być w okolicach Wrocławia, Szczecina i Zielonej Góry. Na przeciwległym biegunie będzie Białystok i Suwałki, gdzie przydadzą się najcieplejsze płaszcze.

Prognoza pogody. Noc z poniedziałku na wtorek 28/29 listopada

W nocy z poniedziałku na wtorek (28/29.11.2022 r.) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami w Karpatach. Miejscami na Pomorzu Wschodnim, Mazurach i Podlasiu słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od -4°C na północnym wschodzie, około -1°C w centrum, do 2°C na Półwyspie Helskim, chłodniej w rejonach podgórskich od -7°C do -4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodnim wybrzeżu porywisty, południowo-wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

Wstępne analizy anomalii temperatury powietrza pozwalają określić listopad jako miesiąc mieszczący się w wieloletniej normie termicznej, z niewielkimi odchyleniami.Warto jednak zwrócić uwagę na kontrast termiczny pomiędzy ciepłym początkiem miesiąca i jego chłodną drugą połową. pic.twitter.com/MfIBmEoloc— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 27, 2022

Sonda Będziecie oszczędzać na ogrzewaniu w czasie nadchodzącej zimy? Tak, ale mam dom jednorodzinny Nie, nie będę oszczędzać kosztem zdrowia - nie chcę np. marznąć i się przeziębiać Po tym artykule na pewno nie Tak, będę, i nie interesuje mnie zdanie spółdzielni w tej sprawie