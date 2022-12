Mgły i śnieg zostaną na weekend. Fatalne wieści nie tylko dla kierowców. Wiemy, gdzie będzie najgorzej

Już prognoza pogody na piątek (25 listopada 2022 r.), przekazana przez ekspertów IMGW nie napawała optymizmem, a patrząc na weekend specjalnie go nie przybywa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej szczegółowo przeanalizował to, co nas będzie czekać w sobotę i niedzielę. Po raz kolejny będziemy przestrzegać przed trudnymi warunkami na drogach. Tym bardziej, że widoczność zostanie konkretnie ograniczona. - 26 listopada zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie miejscami słabe opady deszczu lub mżawki, na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem lub śnieg. Przed południem miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od -1°C, 0°C na wschodzie, około 1°C w centrum do 6°C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, zmienny, z przewagą północno-zachodniego - podaje IMGW.

Prognoza pogody na weekend 26-27 listopada. Gdzie będzie najgorzej?

W sobotę zima uderzy z największą mocą we wschodniej części kraju, gdzie może się utrzymać całodobowy mróz. A niedziela? Gdzieniegdzie się ociepli, ale śnieżyce i inne niebezpieczne zjawiska meteo łatwo się nie poddadzą.

- W niedzielę w dalszym ciągu przewaga zachmurzenia dużego, ale opady śniegu lub deszczu ze śniegiem głównie na wschodzie i miejscami na południu. Na północy mgły, które mogą miejscami osadzać szadź. Temperatura maksymalna od 0°C, 1°C na wschodzie do 7°C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, na wschodzie zachodni, na pozostałym obszarze na ogół południowo-wschodni - podaje IMGW w prognozie synoptycznej na najbliższe dni.

W najbliższych godzinach warto śledzić ostrzeżenia Instytutu, a kierowcy powinni dostosować prędkość do panujących na drogach warunków. O ewentualnych utrudnieniach spowodowanych pogodą będziemy was informować w naszym serwisie i w lokalnych oddziałach "Super Expressu".

