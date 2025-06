Burze z gradem i ulewne deszcze zamiast pięknego lata! "Lokalnie gwałtowny przebieg"

Spis treści

Pogoda na jutro: Burze i deszcze już w nocy ze środy na czwartek, 3/4 czerwca

W poniedziałek (2 czerwca 2025) Polskę obiegły m.in. niepokojące obrazki z Raciborza, gdzie ulewne deszcze i burze siały spustoszenie. Niestety, prognozy na kolejne godziny dla naszego kraju zapowiadają kolejne tego typu incydenty pogodowe. IMGW nie ma wątpliwości - już w nocy z wtorku na środę, miejscami wystąpią przelotne opady deszczu i burze. - Nad ranem na zachodzie kraju możliwe miejscami przelotne opady deszczu i punktowe burze. Suma opadów w czasie burz do 10 mm. Nad ranem we wschodniej połowie kraju lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów - alarmuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i dodaje, że burzom będą towarzyszyły porywy wiatru do 60 km/h.

Temperatura minimalna w nocy ukształtuje się na poziomie od 8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, do 15 na południu i zachodzie kraju. A czy w środku dnia jest szansa na upały?

Pogoda na środę: Burze i 20 mm deszczu w nowej prognozie IMGW

Zanim przejdziemy do temperatur, spójrzmy na prognozy dotyczące opadów i burzowych klimatów. Niestety, niebezpieczne zjawiska meteo nie odpuszczą Polakom, a wręcz przeciwnie. - W ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na zachodzie i północy kraju wzrastające okresami do dużego. Na zachodzie i północy przelotne opady deszczu i burze, punktowo z gradem. Zjawiska burzowe najliczniej będą się rozwijać od godzin południowych i lokalnie mogą mieć gwałtowny przebieg. Suma opadów w czasie burz do około 25 mm - podaje IMGW w prognozie synoptycznej na 4 czerwca.

Zaglądamy do mapy, dostępnej w serwisie Instytutu. Widać na niej burze w województwach:

kujawsko-pomorskim

pomorskim

warmińsko-mazurskim

wielkopolskim

zachodniopomorskim

lubuskim

dolnośląskim

Opady deszczu prognozowane są również dla województwa łódzkiego i podlaskiego. Warto śledzić ostrzeżenia IMGW i lokalne komunikaty meteo! Mapa z prognozą zagrożeń meteo mówi o alertach pierwszego i drugiego stopnia we wszystkich 16 województwach. Synoptycy będą na bieżąco aktualizować prognozy.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków południowych. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km/h, a lokalnie możliwe porywy do około 90 km/h. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 75 km/h - dodaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie na środę.

Najnowsza prognoza pogody dla Polski. Temperatury blisko upału

W pierwszej części artykułu sygnalizowaliśmy, że sprawdzimy kwestię upałów. Synoptycy twierdzą, że do 30 stopni Celsjusza "nie dobijemy", ale w co najmniej kilku rejonach Polski zrobi się gorąco. - Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 24°C do 29 stopni, chłodniej miejscami na wybrzeżu, od 20°C do 23°C - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W prognozach średnioterminowych nie widać rychłego nadejścia upałów. Mało tego, w końcówce pierwszej dekady czerwca przyjdzie... ochłodzenie! W całej Polsce temperatury maksymalne nie przekroczą 20 stopni Celsjusza. Fani lata z prawdziwego zdarzenia muszą uzbroić się w cierpliwość. Prognozy będziemy aktualizować na łamach "Super Expressu".