Burze i wichury do 110 km/h w prognozach! Synoptycy alarmują: "Przebieg nawałnicowy"

Pogoda na czwartek: Burze i 45 mm deszczu w nocy. "Przebieg nawałnicowy"

Początek czerwca nie przyniósł spokojnej pogody, a wręcz przeciwnie. Strażacy mają pełne ręce roboty, co widać m.in. na Podkarpaciu. W najnowszych prognozach IMGW nie widać poprawy. Niespokojna będzie zwłaszcza noc ze środy na czwartek (3/4 czerwca 2025). Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Jak to wygląda we szczegółach?

- Na zachodzie, północy i miejscami w centrum kraju przelotne opady deszczu oraz burze, miejscami grad. Najsilniejsze burze wystąpią w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskie i Kujawy po Warmię i Mazury. Szczególnie w pierwszej połowie nocy burze mogą być gwałtowne i zwłaszcza w południowo zachodniej części mogą mieć przebieg nawałnicowy. Suma opadów w czasie burz od 25 mm do miejscami 45 mm - alarmuje IMGW w nowej prognozie synoptycznej.

To nadal nie wszystko! - W czasie burz wiatr w porywach od 80 km/h do 100 km/h, a lokalnie na południowym zachodzie możliwe porywy do około 110 km/h. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 90 km/h - dodają synoptycy. Zalecamy szczególną ostrożność i zabezpieczenie cennych rzeczy.

Nowa prognoza pogody dla Polski. Burze z gradem nie odpuszczą

Jak już zapowiadaliśmy na początku tygodnia w "Super Expressie", opady deszczu i burze rozgościły się w naszym kraju. Potwierdza to również nowa prognoza na 5 czerwca.

W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, punktowo z gradem. Suma opadów w czasie burz do około 25 mm - wylicza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W czwartkowy dzień porywy wiatru nie "dobiją" do 100 km/h, ale w czasie burz mogą osiągać 75 km/h. Spodziewamy się kolejnych utrudnień komunikacyjnych. O takowych będziemy informować w naszych serwisach.

Pogoda na jutro. Temperatura 5.06.2025

Po raz kolejny wracamy do tematu upałów i po raz kolejny musimy rozczarować fanów temperatur, przekraczających 30 stopni. Znów będziemy blisko tej granicy, ale o tropikalnych warunkach nie ma mowy. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 20-23 stopni Celsjusza na zachodzie, do 25°C - 28°C na wschodzie. Chłodniej będzie na Wybrzeżu, od 17°C do 19°C - podaje we szczegółach IMGW.

Prognozy będziemy codziennie aktualizować w "Super Expressie". Zalecamy również śledzenie ostrzeżeń IMGW i lokalnych komunikatów meteo.