Burze nie odpuszczają, do tego grad! Wiatr nawet 90 km/h [Prognoza IMGW na 6.06.2025]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne dla wielu regionów Polski. Prognozowane są intensywne opady deszczu, burze z gradem oraz silny wiatr. Największe zagrożenie dotyczy południowo-wschodniej części kraju, gdzie miejscami może spaść nawet 30 mm deszczu, a porywy wiatru osiągną do 80 km/h.

Według prognoz IMGW, w piątek 6 czerwca 2025 roku zachmurzenie w dzień będzie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu oraz burze, na południowym wschodzie kraju miejscami z gradem.

Jak podaje IMGW, temperatura maksymalna od 18°C; 20°C na północnym zachodzie, około 25°C w centrum 31°C na południowym wschodzie.

- Wiatr rano słaby, w ciągu dnia umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do około 65 km/h, na południowym wschodzie do 80 km/h. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, okresami silny i bardzo silny od 40 km/h do 65 km/h, w porywach do 90 km/h, zachodni i południowo-zachodni - przestrzegają eksperci.