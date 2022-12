Śnieżyce i mróz, ale również... ocieplenie! Ekspert IMGW mówi, gdzie pogoda zaskoczy

Mrozy -19 stopni, śnieg i jeszcze stanie się to! Gdzie będzie najgorzej? [Prognoza IMGW na 17 grudnia 2022]

Odpoczniemy od mrozów i śniegu ale czeka nas to! [Prognoza IMGW na 18 grudnia 2022]

W poniedziałek zmierzymy się z marznącymi opadami i wichurami do 70 km/h. Są też dobre wieści [Prognoza IMGW na 19.12.2022]

Prognoza IMGW na piątek (25 listopada 2022 r.) nie napawała optymizmem i trudne warunki rzeczywiście dadzą o sobie znać. - Do kraju nadal będzie napływać zimne i wilgotne powietrze polarno-morskie, a Polska będzie podzielona dwie strefy pogodowe. Rano na zachodzie i północy Polski możliwe są opady słabej mżawki i mgły ograniczające widzialność do 200 metrów - przekazał PAP Michał Ogrodnik, synoptyk Centralnego Biura Prognoz IMGW.

Synoptyk IMGW o pogodzie w Polsce. Tu będzie cieplej!

- Piątek będzie bardzo podobny do czwartku, ale ze zdecydowanie słabszymi opadami we wschodniej połowie kraju. Na wschodzie i w centrum temperatury utrzymywać się będą poniżej zera, więc śnieg nie będzie topniał. Im dalej na zachód, tym mniej opadów i temperatura będzie wyższa. Można powiedzieć, że na zachodniej połowie będzie jesiennie, a na wschodniej zimowo. Poza zachodnią i północną częścią kraju możliwe są opady deszczu ze śniegiem, a śniegu w górach i na wschodzie Polski. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od minus 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około zera w centrum, do 7 stopni na plusie na zachodnich krańcach Polski. Wiatr będzie słaby, zmienny - powiedział Polskiej Agencji Prasowej Michał Ogrodnik z IMGW.

Prognoza IMGW na noc z piątku na sobotę, 25/26 listopada

W nocy zachmurzenie duże. We wschodniej połowie kraju miejscami możliwe są słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na zachodzie prognozowane są słabe opady deszczu lub mżawki. W całym kraju mogą lokalnie tworzyć się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. We wschodniej połowie Polski kierowcy muszą mieć się na baczności, bo przy niskich temperaturach powietrza mgły mogą osadzać szadź.

- Temperatura minimalna od minus 5 stopni na północnym wschodzie, około minus 2 w centrum i na Pojezierzu Pomorskim, do 1-4 stopni na plusie na zachodzie kraju. Wiał będzie wiatr słaby, z kierunków zmiennych - prognozuje IMGW.

Zalecamy regularne odświeżanie komunikatów IMGW oraz śledzenie prognozy pogody w naszym serwisie.

Zachmurzenie duże, przejaśnienia na tylko na zachodzie. Na wschodzie i południu miejscami śnieg i deszcz ze śniegiem, na zachodzie deszcz. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od -2°C na północnym wschodzie, około 0°C w centrum do 7°C na zachodzie. pic.twitter.com/n9bEISTmuy— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 25, 2022

Sonda Lubisz zimę, śnieg i mróz? Tak, uwielbiam! Nie, zdecydowanie wolę lato