Jak informuje IMGW, nad Europą nadal dominują niże z rejonu Morza Czarnego i Atlantyku, którym towarzyszą układy frontów atmosferycznych. Pod wpływem wyżu jest jedynie północna część kontynentu. Polska znajduje się w zasięgu wspomnianych niżów. Na południowym wschodzie zaznacza się wpływ frontu atmosferycznego. Napływa wilgotne i zimne powietrze polarne morskie.

Jaka będzie pogoda w piątek, 25 listopada?

Jak wynika z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w piątek, 25 listopada 2022 zachmurzenie będzie duże i całkowite, na południowym zachodzie z większymi przejaśnieniami. Czeka nas śnieg i śnieg z deszczem, a marznące opady będę powodować gołoledź. Na drogach będzie niebezpiecznie.

- Na wschodzie i w centrum opady śniegu i śniegu z deszczem. Na południowym wschodzie opady śniegu z deszczem i deszczu, lokalnie przejściowo marznące powodujące gołoledź. Na zachodzie oraz nad morzem słaby deszcz - przekazuje IMGW.

Dodatkowo eksperci zapowiadają miejscami mgły ograniczające widoczność do 200 m.

Prognoza IMGW na piątek. Temperatura

W piątek czeka nas chłodny dzień, miejscami mróz. Pogoda nie będzie nas rozpieszczać.

- Temperatura maksymalna od -2°C na północnym wschodzie, około 1°C w centrum do 8°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby, zmienny. W Beskidach lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne - czytamy na stronie IMGW.

Pogoda IMGW dla Polski. Noc z piątku na sobotę (25.11.2022/26.11.2022)

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z piątku na sobotę (25.11.2022/26.11.2022) zachmurzenie będzie duże i całkowite. Na północy, wschodzie i w górach opady śniegu i śniegu z deszczem. Na pozostałym obszarze miejscami słabe opady deszczu. W rejonach podgórskich możliwe marznące opady deszczu powodujące gołoledź. Mgły, lokalnie marznące, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -5°C północnym wschodzie, około 0°C w centrum do 4°C na zachodzie. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km/h powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

