Prognoza długoterminowa. Mrozy już tylko nocami. Zima w odwrocie

Ostatnie dni w Polsce to mroźny i śnieżny czas. Temperatura spadła poniżej zera, przez kilka dni sypał śnieg. O tym, jak zimny czas za nami niech świadczy fakt, że przy gruncie w Suwałkach temperatura spadła do -17°C! Kto już myślał, że do naszego kraju nadeszła zima, ten musi się rozczarować, ponieważ prognozy długoterminowe na listopad i grudzień wskazują, że przed nami... odwilż. Śnieg i deszcz ze śniegiem w najbliższym czasie będzie możliwy, jednak temperatura będzie zbyt wysoka, aby ulice pokryły się białym puchem i lodem. Mróz pojawi się jedynie w nocy, co przy opadach może sprawić, że drogi staną się śliskie.

Jak podaje portal fanipogody.pl, najwięcej śniegu utworzyło się "wzdłuż gmin nadmorskich oraz miejscami na zachodzie Polski." Miało to związek "z konwekcyjnym charakterem opadów w masie arktycznej morskiej i wkraczaniem przelotnych, ale dość obfitych stref opadowych znad Morza Bałtyckiego". Co ciekawe, śniegu nieopodal Bałtyku jest więcej niż w polskich górach!

Pogoda podzieli Polskę na ciepłe południe i zimną północ

Pogoda w Polsce wkrótce ulegnie jednak zmianie. Jak czytamy w tekście na fanipogodyp.pl, "wraz z początkiem nowego tygodnia mroźne powietrze pochodzenia arktycznego zostanie odsunięte za naszą granicę. Zaczną docierać do nas coraz częściej cieplejsze masy powietrza pochodzenia polarnomorskiego". Nie będzie już całodobowego mrozu, jednak nocami przymrozki wciąż są możliwe.

Prawdopodobnie w ostatnich dniach listopada pogoda podzieli Polskę na cieplejsze południe i chłodniejszą północ. W trzeciej dekadzie listopada nie zabraknie opadów deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Niebezpieczne dla kierowców i przechodniów mogą być opady marznące. Najwięcej śniegu może spaść w województwach północnej Polski. Winny takim zjawiskom ma być przemieszczający się z zachodu na wschód płytki niż z układem frontów atmosferycznych. Większe opady prognozowane są na 23-24 listopada. Później opady będą znacznie słabsze.

Co z temperaturą na przełomie listopada i grudnia w naszym kraju? Modele pogodowe wskazują, że za dnia temperatura powinna być dodatnia, ale noce i poranki mogła być mroźne, i to nawet z niższą temperaturą niż w ostatnich dniach. W skrócie - najzimniejszy czas listopada przypadł na przełom drugiej i trzeciej dekady listopada, a więc najgorsze, patrząc tylko na temperaturę, mamy za sobą.

Źródło: fanipogody.pl

