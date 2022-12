Pogodowy przełom w Polsce. Zapowiadają konkretne ocieplenie! Eksperci podają daty

Mrozy -19 stopni, śnieg i jeszcze stanie się to! Gdzie będzie najgorzej? [Prognoza IMGW na 17 grudnia 2022]

Choć prognoza pogody na wtorek (22 listopada 2022 r.) nie dostarczała zbyt wielu powodów do optymizmu, to dalsza część tygodnia wygląda o niebo lepiej, zwłaszcza pod względem temperatur. - W środę i czwartek przeważać będzie pochmurne niebo. Miejscami występować będą opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a na zachodzie kraju przeważnie deszczu, okresami na północnym zachodzie także marznącego, powodującego gołoledź. Warunki na drogach miejscami wciąż mogą być trudne. Zrobi się nieco cieplej. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 0°C na Podlasiu do 6°C na południowym zachodzie kraju - czytamy w prognozie tygodniowej IMGW.

Prognoza IMGW dla Polski. Weekend z przełomem?

Synoptycy IMGW przewidują, że jeszcze cieplej będzie w piątek (25 listopada 2022 r.). Wprawdzie na północy i na wschodzie kraju możliwe są opady deszczu ze śniegiem i śniegu, ale na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie termometry wskażą nawet 9 stopni na plusie. Wiatr wyraźnie osłabnie i nie wpłynie aż tak negatywnie na temperaturę odczuwalną, jak chociażby na początku tygodnia. Weekend to podobna historia.

- W sobotę i niedzielę zachmurzenie będzie przeważnie duże, jedynie w sobotę na południowym wschodzie kraju pojawiać się będą rozpogodzenia. Stopniowo z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będą opady deszczu. Jedynie na Podlasiu w niedzielę możliwy jest początkowo deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna zawierać się będzie pomiędzy 1°C prognozowanym na północnym wschodzie Polski a 9°C w niedzielę na południowym zachodzie - przekazuje IMGW.

W naszym serwisie będziemy regularnie śledzić ostrzeżenia IMGW. Do kierowców wciąż apelujemy o rozsądek na drogach. Wprawdzie w drugiej połowie tygodnia warunki się poprawią, ale stan nawierzchni w wielu miejscach nadal będzie pozostawiał wiele do życzenia.

