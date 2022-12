Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) poinformował, że Europa północna i jej krańce południowo-zachodnie pozostają w zasięgu wyżów; pozostały obszar kontynentu europejskiego i północny Atlantyk będą w zasięgu niżów z frontami atmosferycznymi. We wtorek (22 listopada 2022 r.) Polska będzie w zasięgu niżu z ośrodkami nad Włochami i Wielką Brytanią. Z południowego zachodu zacznie napływać powietrze polarne morskie. Co to oznacza w kontekście najbardziej interesujących nas aspektów pogody? Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hPa i pozostanie bez większych zmian.

Jaka będzie pogoda we wtorek, 22 listopada?

We wtorek pogoda nie będzie się bardzo różnić od tej, którą zastaliśmy na samym początku tygodnia. Zimowy klimat ponownie da się we znaki drogowcom. Po raz kolejny przypominamy o zmianie opon na zimowe. Warto również dostosować prędkość do panujących warunków.

- We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, na południu kraju lokalnie małe. Rano miejscami marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m. Miejscami na północy i wschodzie oraz na krańcach południowych opady śniegu, deszczu ze śniegiem lub mżawki. Początkowo oraz późnym popołudniem na wschodzie możliwe opady marznące powodujące gołoledź - prognozuje IMGW.

- Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W Karpatach porywy wiatru do 60 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne - przestrzegają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, cytowani przez PAP.

Pogoda na jutro. Temperatura 22.11.2022 r.

Całodobowy mróz znów da o sobie znać, ale będą też regiony, które mogą liczyć na wartości typowe dla późnej jesieni. Nadal warto zaplanować dodatkowe minuty na skrobanie szyb samochodów, zwłaszcza jeśli o poranku udajemy się do pracy. - Temperatura maksymalna od -2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 3 st. C w centrum i 5 st. C na południowym zachodzie - prognozuje IMGW na 22 listopada.

Prognoza pogody. Noc z wtorku na środę 22/23 listopada 2022 r.

MGW codziennie aktualizuje prognozę pogody dla naszego kraju. Jak wyglądają doniesienia ekspertów, dotyczące nocy z wtorku na środę? Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami.

- Miejscami we wschodniej połowie kraju i na krańcach południowych opady śniegu, deszczu ze śniegiem, w drugiej połowie nocy również opady deszczu lub mżawki, przejściowo marznące powodujące gołoledź. Wysoko w Tatrach opady śniegu z deszczem i śniegu. Lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -7°C na północnym wschodzie do -1°C w centrum i 1°C na południu; na Półwyspie Helskim około 2°C. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 60 km/h - przestrzegają synoptycy.

#IMGW-PIB ostrzega przed opadami marznącymi i oblodzeniem. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach marznącego deszczu, mżawki, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie.https://t.co/m3QVgyFHaR#IMGWmeteo pic.twitter.com/vTr5ggMHS7— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 21, 2022

