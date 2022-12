W niedzielę (20 listopada 2022 r.) IMGW poinformował, że Europa Północna oraz Półwysep Iberyjski znajdują się w zasięgu wyżów. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują niże. Polska jest pod wpływem płytkiego niżu z rejonu północno-wschodnich Niemiec, w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego. Zimowy klimat, który objawił się w naszym kraju zostanie z nami również na początku tygodnia. Poniedziałek nie będzie należał do przyjemnych, bo pogoda ma kolejne "niespodzianki".

Jaka będzie pogoda w poniedziałek, 21 listopada?

Skrobaczki do szyb, zimowe płyny do spryskiwaczy, czapki, szaliki, rękawiczki - to wszystko przyda się Polakom w najbliższych godzinach. Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej są jednoznaczne. Zima przyszła do nas przed czasem i zamierza się rozgościć na dłużej. Warto śledzić ostrzeżenia na stronie IMGW, bo synoptycy przewidują żółte alerty dotyczące oblodzenia i opadów marznących.

- W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, a na zachodzie, południu i w centrum również deszczu, okresami marznącego, powodującego gołoledź. Na krańcach wschodnich przed południem okresami możliwa marznąca mżawka, powodująca gołoledź. W Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Rano lokalnie możliwe jeszcze marznące mgły, ograniczające widzialność do 200 m - podaje IMGW.

Prognoza na poniedziałek. Temperatura 21.11.2022

Całodobowy mróz nie jest w listopadzie 2022 roku nowością, ale wielu miało nadzieję, że w poniedziałek go unikniemy. Niestety niektóre regiony będą się musiały z nim zmierzyć. Dodatkowo, gdzieniegdzie silniejszy wiatr obniży temperaturę odczuwalną.

- Temperatura maksymalna od -3°C miejscami na północy, około 2°C w centrum, do 5°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W Karpatach porywy wiatru do 55 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne - informują synoptycy IMGW.

Prognoza pogody. Noc z poniedziałku na wtorek 21/22 listopada

W nocy z poniedziałku na wtorek (21/22 listopada 2022 r.) zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Okresami, głównie we wschodniej połowie kraju, słabe opady śniegu, a początkowo opady deszczu ze śniegiem i deszczu, lokalnie marznącego powodującego gołoledź. Miejscami marznące mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -7°C na północnym zachodzie do -2°C na wschodzie i nad morzem; lokalnie na północnym zachodzie spadek temperatury do -11°C. Miejscami drogi i chodniki śliskie. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

W nocy miejscami śnieg, a na płd. zach. także deszcz ze śniegiem i deszcz, okresami marznący. Ślisko. Na płn. miejsc. przyrost pokr. śnieżnej o ok. 5 cm. Lokalnie marznące, gęste mgły.Temp. min. od -8°C na południu i w centrum do -1°C nad morzem; lok. spadek temp. do -11°C. pic.twitter.com/Xz7Euf0bTa— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 20, 2022

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Dalej