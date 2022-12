i Autor: Pexels Śnieg na Mikołajki?

Zaskakująca prognoza

Szybki koniec zimy w Polsce! Synoptyk IMGW podał datę

Zima zaatakowała. W centralnej i wschodniej Polsce spadł śnieg. Wydawać by się mogło, że zima w tym roku przyszła do Polski szybciej. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wieszczą jednak rychły koniec zimy w Polsce. – W weekend na zachodzie nawet do plus 9 stopni Celsjusza, a od środy bez ujemnych temperatur w centrum kraju i na wschodzie – mówi rzecznik instytutu Grzegorz Walijewski.