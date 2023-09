Antycyklon Patrycja rozgrzeje nas w weekend. Prognoza pogody IMGW

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przewidują bardzo ciepły i słoneczny weekend w całym kraju. Pogoda może nas zaskoczyć w nocy i nad ranem z powodu lokalnej, krótkotrwałej mgły. - Taką pogodę zagwarantuje nam rozległy układ wysokiego ciśnienia, którego centrum będzie zalegało nad Centralną i Wschodnią Europą - czytamy w komunikacie IMGW. Do Polski napłynie ciepłe i suche powietrze. Jak informuje portal dobrapogoda24.pl, antycyklon Patrycja wchłonął wyżu Olenka, o którego wpływie na pogodę w Polsce informowaliśmy m.in. w artykule Antycyklon Olenka wszystko zmieni! Takiej pogody Polacy się nie spodziewali

IMGW ostrzega przed upałem w weekend. Alerty meteo w trzech województwach

Co ze szczegółami prognozy na weekend w Polsce? Już w piątek (8 września) będzie bardzo ciepło. Według IMGW, "Polska będzie w zasięgu wyżu z centrum nad wschodnią Polską, w ciepłym i suchym powietrzu napływającym znad południowej Europy". Powolny spadek ciśnienia. Na termometrach maksymalnie od 24°C na Suwalszczyźnie do 29°C w Wielkopolsce i Lubuskiem. Jeszcze cieplej zrobi się w kolejnych dniach. W sobotę (9 września) - jak prognozuje IMGW - "Polska będzie w zasięgu wyżu znad wschodniej Europy, w ciepłym i suchym powietrzu". Temperatura maksymalna od 25°C na Suwalszczyźnie do 29°C na Dolnym Śląsku. W niedzielę (10 września) - według prognoz IMGW - "Polska będzie w zasięgu wyżu, którego centrum znajdzie się nad wschodnią Białorusią". Ciepłe i suche powietrze wciąż będzie napływało do naszego kraju. Na termometrach od 25°C nad morzem do 30°C w Lubuskiem. IMGW zapowiada też wydanie alertów meteo pierwszego stopnia o upale w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim i lubuskim. Ostrzeżenie obowiązywać ma od soboty (9 września) do poniedziałku (11 września).

Fala upałów we Francji. Alerty meteo, nawet 36°C

Jak widać, w Polsce szykuje się bardzo ciepły weekend, jednak i tak będzie znacznie chłodniej niż np. we Francji. Tam w piątek (8 września) 14 departamentów we Francji zostanie objętych pomarańczowym alertem z powodu późnej fali upałów, z temperaturami dochodzącymi do 36 °C. Informację przekazał dziennik „Le Figaro”. Z kolei portal La Chaine Meteo zapowiada, że fala upałów we Francji będzie "jedną z najbardziej intensywnych fal upałów w tym sezonie, prawdopodobnie ustępująca jedynie tej z 1911 roku". Temperatury przekraczające 35°C mają być we Francji przez kilka najbliższych dni.

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Dalej