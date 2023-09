Antycyklon Olenka wszystko zmieni! Takiej pogody Polacy się nie spodziewali

Burze nie odpuszczają, do tego wichury. Eksperci nie mają wątpliwości [Prognoza IMGW na 2.09.2023]

Za nami sierpień z dość kapryśną pogodą. Upały przeplatały się z ochłodzeniem, a słoneczne dni mieszały z gwałtownymi burzami, ulewami i wichurami. Wrzesień rozpoczął się od dość wysokich temperatur i pogodnego nieba. W najbliższych dniach ma być jeszcze cieplej! Wszystko za sprawą potężnego antycyklonu imieniem Olenka, który będzie rządzić pogodą w Polsce. Ciśnienie wzrośnie, niebo będzie niemal bezchmurne, a temperatury wzrosną do wartości, jakimi nie pogardzilibyśmy w środku lata. Potwierdzają to też wyliczenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

🆕Realizacja modelu #GFS +10 dni👇Global Forecast System (GFS) – globalny system prognozowania pogody średnioterminowej, udostępniany przez służbę meteorologiczną USA – National Weather Service (NWS). Wyniki modelu są udostępniane bezpłatnie do wszelkich zastosowań, także… pic.twitter.com/wTQfr2b2Ss— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) September 4, 2023

Letnia pogoda zostanie z nami do połowy września?

Antycyklon Olenka będzie się rozrastać i mocno wpłynie na pogodę w naszym kraju. Ciśnienia wzrośnie nawet do 1030 hPa. Niebo będzie bezchmurne. Jak czytamy w artykule portalu twojapogoda.pl, "możemy liczyć nawet na 13 słonecznych godzin każdego dnia". Już w drugiej połowie trwającego tygodnia znacząco wzrośnie temperatura. Im bliżej weekendu, tym większe szanse na upały. Weekend zapowiada się na bardzo gorący jak na tę porę roku. Bardzo duże będą też różnice w temperaturze pomiędzy nocą/porankiem, a środkiem dnia. Co więcej, antycyklon Olenka prędko nie zniknie. Wysokie temperatury i pogodne niebo zostaną z nami przynajmniej do połowy września.

Źródło: TwojaPogoda.pl

