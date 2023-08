To samo miejsce, 4 dni różnicy. Pogodowe ekstremum zmieniło miasteczko nie do poznania

Burze nie odpuszczają, a to nie wszystko [Prognoza IMGW na 31.08.2023]

Nad Polską w tym tygodniu szaleją gwałtowne burze. Jedną z przyczyn była m.in. ogromna różnica temperatur pomiędzy poszczególnymi regionami. We wschodnich regionach ponad 30 stopni Celsjusza i letnia aura. W zachodnich województwach - ledwie kilkanaście "kresek" powyżej zera, deszcz i poczucie nadchodzącej jesieni. Prawdziwe pogodowe ekstremum miało miejsce w jednym z miast na południu Europy, gdzie temperatura w ciągu raptem kilku dni spadła o ponad 30 stopni! Przyzwyczajonym do systematycznych spadków temperatury Polakom zapewne trudno w to uwierzyć.

Pogodowe ekstremum w Alpach. Najpierw 31 stopni. Kilka dni później - mróz

Zermatt to miejscowość w południowej Szwajcarii, w Alpach Pennińskich, na wysokości 1608 m n.p.m., u podnóża najwyższych szczytów Alp poza masywem Mont Blanc. Mieszka tutaj ponad 5,5 tysiąca osób, z czego prawie połowa urodziła się poza Szwajcarią. To bardzo popularna miejscowość wypoczynkowa w Szwajcarii. W gminie zabroniony jest ruch pojazdów spalinowych. Jak widać, władze i mieszkańcy dbają tutaj o klimat. Niezależnie od tego, jak ludzie ingerują w środowisko, natura czasami sama potrafi bardzo zaskoczyć.

Niskie temperatury w górach, i to nawet latem, nikogo dziwić nie powinny. Niewielki mróz pod koniec sierpnia, w położonym u podnóża najwyższych szczytów Alp Zermatt zaskakujący nie jest. 28 sierpnia termometry w Zermatt pokazały 0,5 stopnia poniżej zera. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę, że raptem cztery dni wcześniej termometry w tej miejscowości pokazywały rekordowe w historii pomiarów 31,2°C, możemy śmiało mówić o pogodowym ekstremum. Szczególnie wiele mówi porównanie zdjęć panoramy miasta z 24 i 28 sierpnia. Najpierw niemal bezchmurne niebo, widoczna zieleń i żar lejący się z nieba. Kilka dni później góry są już pokryte warstwą śniegu, podobnie jak dachy budynków. Ten, kto 24 sierpnia opalał się w Zermatt, ten 28 sierpnia musiał sięgnąć do szafy po zimowe ubrania.

Macie już dość lata i upałów? Czekacie na zimę? O tym, kiedy w Polsce spadnie pierwszy śnieg dowiecie się z artykułu Znamy pierwsze prognozy IMGW na zimę w Polsce! "Mokry miesiąc"

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Dalej