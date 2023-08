Ogromne zniszczenia po przejściu nawałnic! Eksperci zapowiadają kolejne burze

Upały do 35 stopni kontra burze z gradem i chłód. Pogoda oszalała [Prognoza IMGW na 29.08.2023]

Burze i nawałnice nad Warmią i Mazurami

Burze i nawałnice przeszły w nocy z poniedziałku na wtorek, 29 sierpnia, nad województwem warmińsko-mazurskim. Jak informuje PAP, do usuwania powalonych drzew i podtopień nadal wyjeżdżają strażacy z regionu. W Rucianem-Nidzie przewrócone drzewo spadło na jacht, łamiąc maszt, ale obyło się bez osób poszkodowanych. - Cały czas napływają zgłoszenia. Strażacy wyjeżdżają do akcji. Obecnie mamy 80 zdarzeń, najwięcej z powiatu działdowskiego, ale interwencje są w całym województwie - powiedział we wtorek Grzegorz Różański, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Strażacy z Działdowa wypompowują wodę m.in. z kotłowni w szkole, z pokoi socjalnych w szpitalu oraz z garaży i piwnic. Z kolei w powiecie szczycieńskim mundurowi usuwają połamane drzewa.

IMGW wydało ostrzeżenia

Mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego dostali we wtorek rano alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o intensywnych opadach deszczu i burzach, które mogą w dodatku prowadzić do kolejnych podtopień. IMGW wydało dla regionu ostrzeżenia, pierwszego i drugiego stopnia, przed burzami z gradem i ulewnymi deszczami. Alerty dotyczą powiatów: bartoszyckiego, działdowskiego, iławskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, nowomiejskiego, Olsztyna, powiatu olsztyńskiego, ostródzkiego i szczycieńskiego.

- Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo intensywne opady deszczu do 55 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad - ostrzega w alertach IMGW.

Instytut wydał również dla regionu ostrzeżenia meteorologiczne.

⚠️Obecnie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 1 stopnia dla zlewni górnej i środkowej Odry oraz dla rzek w północno-wschodniej Polsce.➡️Szczegóły:https://t.co/Wj9C4mFEtl#IMGW #hydrologia pic.twitter.com/nhcKmS9OGp— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 29, 2023

