Prognoza długoterminowa na wrzesień odziera ze złudzeń. Plany popsute, chłód uderzy w twarze

To samo miejsce, 4 dni różnicy. Pogodowe ekstremum zmieniło miasteczko nie do poznania

Koniec sierpnia nie musi oznaczać końca wakacji. Niektórzy mają bardzo ambitne plany na wrzesień. Co sądzi o nich pogoda? Jak zwykle, ma coś konkretnego do powiedzenia. W prognozie długoterminowej IMGW czytamy, że wrzesień 2023 roku powinien być minimalnie cieplejszy od wieloletniej normy. Początek tego miesiąca rzeczywiście będzie należał do przyjemnych. Podczas weekendu (2-3.09.2023) na terenie całej Polski temperatury maksymalne przekroczą 20 stopni Celsjusza. Najcieplej powinno być w Katowicach, Rzeszowa, Krakowa - ok. 24 stopni Celsjusza. Ci, którzy udadzą się nad morze muszą wziąć pod uwagę ewentualne opady deszczu - w województwie pomorskim powinny się one pojawić w niedzielę.

Od 6 września będziemy obserwować w Polsce wyraźne ochłodzenie. Drugi weekend września nie wygląda zbyt optymistycznie w prognozie długoterminowej serwisu pogoda.interia.pl. W całej Polsce temperatury spadną poniżej 20 stopni, a na południu będzie zaledwie 13-14°C. Inicjatywę przejmą konkretne zachmurzenie i opady deszczu. Jesień coraz mocniej będzie pukała do naszego kraju.

Początek kalendarzowej, kolejnej pory roku powinniśmy przeżyć w towarzystwie zmiennej pogody. Temperatury będą się wahać między 17 a 20 stopni, a najcieplej powinno być na południu i na południowym wschodzie. Warto pamiętać, że prognozy długoterminowe mogą ulec przetasowaniom. Codziennie będziemy podawać aktualne prognozy w naszym serwisie.