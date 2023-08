Nawałnice nad Polską. Środa, 30 sierpnia, ostatnim dniem z burzami?

To już ostatnie chwile z nawałnicami nad Polską, ale w środę, 30 sierpnia, trzeba jeszcze zachować czujność, by uniknąć ewentualnego zagrożenia - informuje TwojaPogoda.pl. Po porannym uspokojeniu burze mają znowu przybrać na sile w godzinach popołudniowych, wieczornych i w nocy ze środy na czwartek, 31 sierpnia, ale to już w wybranych regionach Polski. Zjawiska będą występować w następujących województwach: małopolskim, podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, mazowieckim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, przesuwając się z południa kraju w kierunku północy. Najbardziej gwałtowne burze mają wystąpić we wschodniej części Polki, tj. w Podlaskiem, Lubelskiem i Podkarpackiem. W pozostałych regionach są prognozowane zjawiska z opadami deszczu w wysokości do 30 mm i wiatrem osiągającym maksymalną prędkość do 90 km/h.

- Temperatury nadal będą mocno zróżnicowane. Na zachodzie termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od 13 do 17 stopni, a na wschodzie od 23 do 27 stopni w cieniu. Na większe ochłodzenie we wschodnich regionach będzie można liczyć dopiero po opadach i burzach - informuje TwojaPogoda.pl.

#IMGWlive 30.08 | 10:25Podsumowanie termiczne ubiegłej doby🌡️W trakcie dnia zaznaczył się duży kontrast temperatury maksymalnej między chłodnym zachodem (14,2°C Jelenia Góra) a upalnym wschodem Polski (32,9°C Przemyśl, Terespol). W nocy temperatura spadła poniżej 20,0°C. pic.twitter.com/Jair6knyNO— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 30, 2023

