Bardzo ciepły weekend, a potem nagłe załamanie pogody! Padła data

Wyż przyniesie wysokie temperatury i bezchmurne niebo

Jak informuje IMGW, rozległy wyż, który swoim zasięgiem obejmie centralną i wschodnią część Europy, przyniesie bardzo ciepłą i słoneczną pogodę w Polsce. W weekend i kolejne dni powinniśmy cieszyć się wysokimi temperaturami i bezchmurnym niebem. Kiedy przyjdzie załamanie pogody? Szczegóły poniżej.

Gorąco zrobi się już w piątek (8 września), ale tylko na krańcach zachodnich, gdzie termometry pokażą 30°C. Na pozostałym obszarze również ciepło: od 23°C, 24°C na północnym wschodzie, nad morzem i na Podhalu do 27°C w centrum. Rano mgły. Podobna pogoda w sobotę (9 września), jednak w centrum zacznie się robić cieplej. Maksymalna temperatura 29°C. Ponownie najcieplej na krańcach zachodnich, tam do 30°C.

Załamanie pogody w połowie września. Temperatura spadnie, wrócą burze i deszcz

W kolejnych dniach temperatury w granicach 30°C niemal w całym kraju. Chłodniej, bo od 22°C do 25°C, nad morzem i na Podhalu. Przed nami słoneczne dni. Sytuacja w pogodzie ulegnie zmianie w środę (13 września). Jak prognozuje IMGW, "od zachodu nasunie się niż i strefa chłodnego frontu atmosferycznego". - Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami - czytamy w komunikacie. Wróci deszcz i lokalne burze. Temperatura drastycznie spadnie. W ciągu dnia od 17°C nad morzem i około 20°C na zachodzie. Wciąż gorąco na wschodzie, tam do do 30°C. W czwartek (14 września) ochłodzi się już w całej Polsce. Na termometrach maksymalnie 18-20°C. Dużo chmur i deszcz, wyjątkiem północna część kraju.

Źródło: IMGW

