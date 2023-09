Lato 2023 się nie kończy? Eksperci ostrzegają. Czegoś takiego jeszcze nie było

Lato 2023 najgorętsze w historii. Rekordy temperatur na czterech kontynentach

Tegoroczne lipiec i sierpień było najgorętszymi w historii, a lato 2023 również takie jest - informuje TwojaPogoda.pl, powołując się na dane Światowej Agencji Meteorologicznej (WMO) i Copernicus.eu. W obu powyższych miesiącach słupki rtęci pokazały o ok. 1,5 stopnia więcej od od średniej temperatury przedindustrialnej, co stanowi próg ocieplenia dla świata - jego przekraczanie stanowi już zagrożenie. Lipiec i sierpień 2023 są najgorętszymi od momentu wprowadzenia pomiarów tj. od 1850 r., ale biorąc pod uwagę również inne czynniki, jak analiza osadów dennych, słojów drzew i rdzeni lodowych, można zakładać, że tak ciepło na Ziemi nie było od 120 tysięcy lat. W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia średnia temperatura na świecie wyniosła 16,77 stopnia, bijąc poprzedni rekord, tj. 16,48 kresek z 2019 r. Co więcej, w czasie lata 2023 padły rekordy ciepła dla czterech kontynentów: Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Europy. Do grona najgorętszych w historii być może dołączy też tegoroczny wrzesień, dla którego również prognozuje się rekordowe temperatury.

Dziś będzie słonecznie, jedynie w północno-wschodniej Polsce okresami zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 24°C do 27°C, chłodniej jedynie w rejonach podgórskich Karpat od 20°C do 24°C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich. pic.twitter.com/xSdx4e07fU— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 7, 2023

