Pogoda zmieni się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Podali szczegóły

2025-11-03 14:13

IMGW podał szczegóły prognozy synoptycznej na wtorek (4 listopada 2025) dla Polski. Pogoda nie będzie przypominała tej z samego początku tygodnia. Większość regionów uwolni się od opadów deszczu. Znamy konkretne liczby.

  • Prognoza pogody na 4 listopada jest zdecydowanie bardziej optymistyczna. Synoptycy zapowiadają mniej deszczu, przyjemne temperatury i warunki, które będą zachęcały do dłuższych spacerów.
  • Najcieplej będzie na zachodzie, a nieco chłodniej na Podlasiu. Nawet w nocy temperatury nie powinny spaść poniżej zera.
  • Przyjemna pogoda będzie z nami nie tylko we wtorek, ale również w kolejnych dniach bieżącego tygodnia.

Jeszcze w nocy z poniedziałku na wtorek (3/4 listopada 2025), w niektórych regionach Polski przydadzą się parasole. IMGW wskazał, że początkowo na południowym wschodzie mieszkańcom będą towarzyszyć opady o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana jest ich suma od 10 do 15 milimetrów. Miejscami na południu i w centrum kraju utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na wybrzeżu chwilami powieje porywisty wiatr. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze ukształtuje się na poziomie od 3 do 7 stopni Celsjusza, cieplej miejscami na krańcach południowo-wschodnich i na wybrzeżu, około 8 stopni. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, około 0 stopni.

Wyraźna poprawa pogody w Polsce. Zacznie się 4 listopada

Na początku tygodnia opadów deszczu było zdecydowanie za dużo. We wtorek wszystko się zmieni. W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, ale w południowej połowie kraju również liczne rozpogodzenia. Jedynie lokalnie na krańcach południowo-wschodnich wystąpią. słabe opady deszczu. Rano na południu i w centrum miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, co powinni wziąć pod uwagę kierowcy i piesi.

Temperatura maksymalna od 8-10 stopni Celsjusza na wschodzie, do 12-14 stopni na zachodzie. Dwucyfrowych wartości nie będzie na Suwalszczyźnie. Z prognoz synoptycznych IMGW wynika, że wiatr będzie słaby i umiarkowany, więc nie powinien znacznie obniżyć temperatur odczuwalnych. Wtorek będzie dobrym dniem na popołudniowy spacer. Co ważne - przyjemna pogoda powinna zostać z Polakami do weekendu. Słońce będzie regularnie przebijać się przez chmury, a opady deszczu będą znikome.

Pogoda na jutro: Prognoza na 4 listopada na mapach IMGW

Prognoza na 4 listopada na mapie IMGW

i

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Prognoza na 4 listopada na mapie IMGW

