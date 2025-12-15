Chwyci mróz do -4 stopni. To kwestia godzin. Najnowsza prognoza pogody dla Polski

IMGW zaktualizował pogodę na jutro (wtorek, 16 grudnia 2025). W ciągu dnia nie ma mowy o mrozach, ale już w nocy temperatury spadną poniżej zera - również na nizinach.

Zarówno w nocy z poniedziałku na wtorek, jak i we wtorkowy dzień, widoczność będzie ograniczona przez mgły. To złe wieści dla kierowców. Uważać powinni również inni uczestnicy ruchu.

Szczegóły prognozy synoptycznej na wtorek analizujemy poniżej.

IMGW: Prognoza na noc z poniedziałku na wtorek, 15/16 grudnia 2025

W prognozie na najbliższe godziny pojawiły się zimowe akcenty. Chodzi przede wszystkim o temperatury, które w nocy przypomną nam, że mamy już grudzień. W wielu rejonach Polski termometry pokażą delikatny mróz. -3 i -4 stopnie Celsjusza zobaczymy w województwach:

dolnośląskim

opolskim

lubelskim

świętokrzyskim

Na Wybrzeżu temperaturę odczuwalną obniży porywisty wiatr. Jeżeli musicie w nocy ruszyć w podróż samochodem, weźcie pod uwagę ograniczoną widoczność. - Na północnym wschodzie, w Beskidzie Niskim i w Bieszczadach możliwe słabe opady mżawki. W większości kraju silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, na południu także do 100 m - lokalnie osadzająca szadź i powodująca śliskość nawierzchni - podaje IMGW w prognozie synoptycznej na najbliższą noc.

Pogoda na jutro: Wtorek z mgłami i porywistym wiatrem

Wtorek nie będzie przyjemny pod względem pogodowym. Warunki za oknami będą skutecznie zniechęcały do wychodzenia z domu. IMGW ponownie ostrzega przed zamgleniami i mgłami, a na tym bynajmniej nie koniec! Co nas czeka 16 grudnia?

Miejscami silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów, przed południem także do 200 m, a na południu miejscami do 100 m; lokalnie osadzająca szadź i powodująca śliskość nawierzchni.

Temperatura maksymalna od 2 do 7 stopni Celsjusza. Najchłodniej na Podlasiu, a powyżej 5 stopni pokażą termometry na Podkarpaciu i Zachodnim Pomorzu.

Wiatr będzie słaby, na północy i na terenach podgórskich okresami umiarkowany i porywisty, z kierunków południowych, w kotlinach górskich także zmienny lub wschodni. Wysoko w Karpatach porywy do 70 km/h.

W kolejnych dniach wrócimy do prognoz średnioterminowych na święta Bożego Narodzenia. Tymczasem szczegóły prognozy synoptycznej na wtorek znajdziecie na poniższej mapie: