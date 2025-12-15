Chwyci mróz do -4 stopni. To kwestia godzin. Najnowsza prognoza pogody dla Polski

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-12-15 15:55

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) podał szczegóły synoptycznej prognozy pogody na wtorek (16 grudnia 2025 r.) dla Polski. W najbliższych godzinach temperatury spadną do -4 stopni. W ciągu dnia zmierzymy się z mgłami i porywistym wiatrem. Szczegóły omawiamy w tym artykule.

Gęsta mgła. Prognoza pogody / zdjęcie ilustracyjne

i

Autor: Unsplash.com Gęsta mgła. Prognoza pogody / zdjęcie ilustracyjne
  • IMGW zaktualizował pogodę na jutro (wtorek, 16 grudnia 2025). W ciągu dnia nie ma mowy o mrozach, ale już w nocy temperatury spadną poniżej zera - również na nizinach. 
  • Zarówno w nocy z poniedziałku na wtorek, jak i we wtorkowy dzień, widoczność będzie ograniczona przez mgły. To złe wieści dla kierowców. Uważać powinni również inni uczestnicy ruchu.
  • Szczegóły prognozy synoptycznej na wtorek analizujemy poniżej.

IMGW: Prognoza na noc z poniedziałku na wtorek, 15/16 grudnia 2025

W prognozie na najbliższe godziny pojawiły się zimowe akcenty. Chodzi przede wszystkim o temperatury, które w nocy przypomną nam, że mamy już grudzień. W wielu rejonach Polski termometry pokażą delikatny mróz. -3 i -4 stopnie Celsjusza zobaczymy w województwach:

  • dolnośląskim
  • opolskim
  • lubelskim
  • świętokrzyskim

Na Wybrzeżu temperaturę odczuwalną obniży porywisty wiatr. Jeżeli musicie w nocy ruszyć w podróż samochodem, weźcie pod uwagę ograniczoną widoczność. - Na północnym wschodzie, w Beskidzie Niskim i w Bieszczadach możliwe słabe opady mżawki. W większości kraju silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, na południu także do 100 m - lokalnie osadzająca szadź i powodująca śliskość nawierzchni - podaje IMGW w prognozie synoptycznej na najbliższą noc. 

Polecany artykuł:

Wyraźna zmiana w pogodzie tuż przed świętami. Polacy odczują to po wyjściu z do…

Pogoda na jutro: Wtorek z mgłami i porywistym wiatrem

Wtorek nie będzie przyjemny pod względem pogodowym. Warunki za oknami będą skutecznie zniechęcały do wychodzenia z domu. IMGW ponownie ostrzega przed zamgleniami i mgłami, a na tym bynajmniej nie koniec! Co nas czeka 16 grudnia?

  • Miejscami silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów, przed południem także do 200 m, a na południu miejscami do 100 m; lokalnie osadzająca szadź i powodująca śliskość nawierzchni.
  • Temperatura maksymalna od 2 do 7 stopni Celsjusza. Najchłodniej na Podlasiu, a powyżej 5 stopni pokażą termometry na Podkarpaciu i Zachodnim Pomorzu.
  • Wiatr będzie słaby, na północy i na terenach podgórskich okresami umiarkowany i porywisty, z kierunków południowych, w kotlinach górskich także zmienny lub wschodni. Wysoko w Karpatach porywy do 70 km/h.

W kolejnych dniach wrócimy do prognoz średnioterminowych na święta Bożego Narodzenia. Tymczasem szczegóły prognozy synoptycznej na wtorek znajdziecie na poniższej mapie:

Pogoda IMGW na 16 grudnia

i

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda IMGW na 16 grudnia
Super Express Google News
Zima w Polsce w latach 70. XX wieku
165 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POGODA NA JUTRO
PROGNOZA IMGW