W weekend pogoda podzieli Polskę na pół. Na północy ta prognoza się nie spodoba

Nadchodzący weekend przyniesie ochłodzenie na północnym wschodzie Polski, jednak zima ze śniegiem i mrozem nie powróci.

Temperatury w regionie utrzymają się powyżej zera, osiągając od 3°C do 5°C w dzień.

Sprawdź, czy fronty atmosferyczne i wyż znad Węgier wpłyną na Twoje plany na weekend!

W najbliższy weekend (13-14 grudnia) na północny wschód Polski napłynie chłodniejsza masa powietrza pochodzenia arktycznego, ale nie ma mowy o powrocie zimy ze śniegiem i mrozem. Na Warmii, Mazurach, Podlasiu czy Suwalszczyźnie w ciągu dnia dodatnia temperatura, od 3°C do 5°C w ciągu dnia. Na pozostałym obszarze cieplej, ale już bez dwucyfrowych wartości.

W sobotę (13 grudnia) – według prognoz IMGW - Polska dostanie się „pod wpływ zatoki rozległego, wieloośrodkowego niżu znad północnego Atlantyku, z którym związane będą fronty atmosferyczne: ciepły nad północno-wschodnią częścią kraju i chłodny po południu na północnym zachodzie”. - Pozostaniemy w masie powietrza polarnego morskiego, tylko na północnym wschodzie kraju przejściowo napłynie chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego – czytamy w komunikacie IMGW. W nocy wzrost ciśnienia, w ciągu dnia – spadek. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam maksymalnie 3°C. Najcieplej w zachodniej Polsce, gdzie termometry wskażą 8°C.

W niedzielę (14 grudnia) – jak przewiduje IMGW – Polska w większości znajdzie się pod wpływem wyżu znad Węgier. Północ kraju pozostanie „na skraju zatoki wieloośrodkowego niżu znad Morza Norweskiego, a pogodę kształtować tam będzie pofalowany front atmosferyczny”. - Z zachodu napłynie cieplejsze powietrze polarne morskie, jedynie na wschodzie zalegać będzie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Ciśnienie będzie się wahać – prognozuje IMGW. Na termometrach maksymalnie od 5°C na wschodzie do 7°C na zachodzie.

Źródło: IMGW