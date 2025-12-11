Pogoda na Boże Narodzenie 2025 zaskakuje! Stanie się coś, czego nikt się nie spodziewał

Zima 2025/2026 zaskakuje

Początek zimy był pełen niespodzianek. W ostatnich dniach listopada niemal cała Polska znalazła się pod grubą warstwą śniegu, a w niektórych regionach jego pokrywa osiągnęła nawet kilkadziesiąt centymetrów. Spektakularne widoki szybko ustąpiły miejsca roztopom i anomaliom temperaturowym na początku grudnia, kiedy to słupki rtęci szybowały w górę, przekraczając 10, a nawet 14 stopni Celsjusza. Taki obrót spraw budził obawy o to, czy tegoroczne Boże Narodzenie będzie miało cokolwiek wspólnego z zimową magią

Synoptyk Agnieszka Prasek, rzecznik prasowy IMGW, w rozmowie z portalem Eska: „Tegoroczna zima znów pokazuje, że klimat się zmienia. Mamy przede wszystkim coraz cieplejsze masy powietrza znad Atlantyku, natomiast Arktyka już nie jest tak zimna jak kiedyś, dlatego zimy w Polsce są i krótsze, mokre i często bezśnieżne”.

Czy Polacy doczekają się białych świąt?

Wszystko wskazuje na to, że grudzień, mimo ciepłej pierwszej połowy, zapisze się jako miesiąc z wyraźnym ochłodzeniem w drugiej części. Nad Polskę nadciągają zimne masy powietrza, które przyniosą ze sobą spadek temperatur i upragnione opady śniegu.

„Szansa na śnieg (w czasie świąt - red.) największa będzie na południu i wschodzie kraju. W centrum możliwe opady, natomiast na zachodzie raczej powinno być mokro niż zimowo” – precyzuje Agnieszka Prasek w wywiadzie dla Eski. To dobra wiadomość dla tych, którzy marzą o białych świętach. Chociaż prognozy długoterminowe zawsze obarczone są pewnym marginesem błędu, obecne wskaźniki pogodowe zdecydowanie sprzyjają napływowi chłodnego powietrza.

„Obecnie mamy do czynienia przede wszystkim z osłabionym prądem strumieniowym, co sprzyja napływom chłodniejszych mas powietrza. Do tego jeszcze dochodzi słabszy wpływ Atlantyku i większa szansa na chłód z północy i ze wschodu” – wyjaśnia synoptyk IMGW.

Kiedy nadejdzie ochłodzenie? Prognoza IMGW na Boże Narodzenie 2025

Zgodnie z najnowszymi danymi IMGW, na znaczące ochłodzenie nie będziemy musieli długo czekać. Już w połowie przyszłego tygodnia, czyli w dniach 15-21 grudnia, temperatury zaczną gwałtownie spadać, oscylując w ciągu dnia w okolicach zera stopni Celsjusza. Ten radykalny spadek zwiastuje powrót prawdziwej zimy tuż przed świętami Bożego Narodzenia.

Synoptycy są zgodni: „Patrząc na prognozy długoterminowe widać opady śniegu w części południowej, południowo-wschodniej i wschodniej jeszcze przed świętami” – podkreśla Agnieszka Prasek. Oznacza to, że mieszkańcy tych regionów mają realne szanse na to, by Boże Narodzenie 2025 spędzić w otoczeniu śnieżnego puchu. Warto śledzić bieżące komunikaty IMGW, ponieważ szczegóły prognozy mogą się zmieniać.