Pokazali najnowszą prognozę pogody dla Polski. Ponad połowa kraju odczuje zmiany. IMGW potwierdza

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-12-08 13:16

Pogoda na jutro (wtorek, 9 grudnia 2025) dla Polski, przekazana przez IMGW przynosi wyczekiwane przez wielu ocieplenie. Synoptycy spodziewają się dwucyfrowych temperatur w co najmniej 10 województwach. Problemem pozostaną opady deszczu. Najnowszą prognozę pogody dla naszego kraju analizujemy poniżej.

Deszczowe chmury nad Polską

i

Autor: Unsplash.com Deszczowe chmury nad Polską

Pogoda na jutro: IMGW podał prognozę na noc z poniedziałku na wtorek, 8/9 grudnia

Ciepła końcówka pierwszej dekady grudnia, ale ze sporą dawką opadów deszczu - tak w skrócie wygląda najnowsza prognoza IMGW dla naszego kraju. W nocy z poniedziałku na wtorek na pewno przydadzą się parasole, a na drogach będzie ślisko. Instytut wskazuje, że na północy miejscami pojawią się opady o natężeniu umiarkowanym. Na Pomorzu Zachodnim miejscami suma opadów do około 10 milimetrów. Miejscami, m.in. na obszarach podgórskich w Karpatach problemem będzie umiarkowany i porywisty wiatr. Na Podkarpaciu i w górach porywy do 55-60 km/h. 

Na nizinach nie odnotujemy mrozów. Temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od 3 stopni Celsjusza miejscami na północy i 4 stopni na północnym wschodzie, około 6 stopni Celsjusza w centrum do 9 stopni. Chłodniej będzie tylko w kotlinach karpackich, około zera.

Najnowsza prognoza dla Polski. Dwucyfrowe temperatury w 10 województwach

We wtorek słońce częściej będzie przebijało się przez chmury. Najwięcej opadów deszczu pojawi się na północy i na północnym wschodzie kraju. Co istotne - w 10 województwach powinniśmy odnotować dwucyfrowe temperatury na plusie.

- Temperatura maksymalna od 7 stopni na Podhalu i północnym wschodzie, około 10 stopni w centrum do 12 stopni Celsjusza na południu. Wiatr na południowym zachodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i porywisty, na obszarach podgórskich w Karpatach w porywach do 55 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 65 km/h - wylicza IMGW w prognozie synoptycznej na 9 grudnia. Najcieplej powinno być w okolicach:

  • Krakowa
  • Opola
  • Wrocławia
  • Gorzowa Wielkopolskiego
  • Szczecina
  • Zielonej Góry
Najnowsza prognoza pogody. IMGW zapowiada 9 grudnia

i

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Najnowsza prognoza pogody. IMGW zapowiada 9 grudnia

Wszystko wskazuje na to, że w bieżącym tygodniu nie zmierzymy się z powrotem zimy. Synoptycy zapowiadają przyjemny weekend, więcej słońca i kolejną porcję dwucyfrowych temperatur. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".

POGODA NA WTOREK
PROGNOZA IMGW