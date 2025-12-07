Ani śladu zimy! IMGW widzi inne problemy. Nowa prognoza pogody dla Polski

Pogoda na jutro (poniedziałek, 8 grudnia 2025) dla Polski, przekazana przez IMGW jest daleka od idealnej. Temperatury idą w górę, ale synoptycy zwracają uwagę na dwa problemy. Chodzi o wiatr i ograniczoną widoczność. Na portalu se.pl sprawdzamy szczegóły najnowszej prognozy pogody dla Polski.

Silny wiatr

Pogoda na jutro: IMGW zapowiada noc z niedzieli na poniedziałek, 7/8 grudnia

Zima postanowiła wyprowadzić się z Polski? Po bardzo zimnym początku grudnia, w najnowszych prognozach nie widać zimowych akcentów. Na noc z niedzieli na poniedziałek IMGW zapowiada słabe opady deszczu i mżawki. Parasole przydadzą się miejscami na zachodzie, północy i wschodzie Polski. Bez opadów w centrum i na południu kraju. - We wschodniej połowie kraju silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność miejscami do 100 metrów - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Nad ranem na krańcach południowo-zachodnich Polski wiatr porywisty. Będzie to zapowiedź tego, co nas czeka w ciągu dnia. Są też dobre wieści - kolejne godziny przyniosą ocieplenie, zwłaszcza na zachodzie. Niezadowoleni będą ci, którzy wolą lepienie bałwanów, jeżdżenie na sankach i biały klimat za oknami.

Najnowsza prognoza pogody dla Polski. 12 stopni w poniedziałek

W poniedziałek na niebie zobaczymy sporo chmur. IMGW zapowiada również słabe opady deszczu i mżawki. Na mapie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej widzimy, że parasole mogą się przydać we wszystkich 16 województwach. Początkowo miejscami na południu silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, co jest sygnałem alarmowym dla kierowców i pieszych.

Temperatura maksymalna od około 5 stopni Celsjusza na wschodzie i w rejonach podgórskich, 7°C w centrum, 9 stopni nad morzem, do nawet 12 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. Jeśli chodzi o duże miasta, to na dwucyfrowe temperatury mogą liczyć mieszkańcy:

  • Wrocławia
  • Poznania
  • Gorzowa Wielkopolskiego
  • Zielonej Góry

Uwaga - lokalnie wiatr będzie porywisty, nad morzem także dość silny, w porywach do 60 km/h. Taką prędkość odnotujemy również w górach. Na północy kraju wiatr wyraźnie obniży temperaturę odczuwalną.

Pogoda na jutro, 8 grudnia 2025. Mapa IMGW

